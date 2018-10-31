Termal kameralar ile bakım ve onarım çalışması

DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Elektrik Dağım A.Ş., sorumluluk bölgesinde bulunan illerde, \'Kış bakım planı\' çerçevesinde bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor. Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, çalışmalarında termal kameralar kullandıklarını belirterek, \"Termal kameralar ile gerçekleştirdiğimiz arıza önleyici bakım onarım çalışmaları sırasında 203 noktada gerekli ölçümler yapılmış ve olası arızalar bu sayede daha gerçekleşmeden belirlenerek, gerekli onarımlar yapılmıştır\" dedi.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, kış hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hazırlanan plan gereği il genelinde bin 220 kilometre hat bakımı, 733 trafo ve 208 dağıtım merkezinin bakımı yapıldığını, 832 trafoda ise yük dengelemesi gerçekleştirildiğini ifade eden Yaka, şöyle konuştu:

\"Kış öncesinde de Enerji Bakanlığı ve EPDK\'nın tüketici hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun biçimde hazırladığımız, \'Kış Bakım Planı\'nı devreye aldık. Arıza önleyici bakım onarım faaliyetleri doğrultusunda geçen yıl meydana gelen arızaların analizi yapılarak hazırlanan bakım onarım programını mevsimsel ihtiyaçlar ve ihtiyaç duyulan talep-güç gibi parametrelerini göz önüne alarak uyguluyoruz. Bu faaliyetlerde önceden yapılan kesinti bildirimleriyle tüketicilerimize düzenli biçimde duyuruyoruz. Bu kapsamda kış öncesi il genelinde 740 kilometre orta ve 480 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplam bin 220 kilometre uzunluğundaki iletim hattında gerekli bakımlar yapıldı. Kış aylarında artacak talebi de göz önünde bulundurarak 733 trafo ve 208 dağıtım merkezinde gerekli bakım onarımlar çalışmalarını tamamladık. Ayrıca 832 trafoda yük dengelemesi yaptık. Yine kullanım ömrünü tamamlamış, 65 adet panoyu yenileri ile değiştirdik.\"

Bakım ve onarım çalışmalarında teknolojik imkanlardan da yararlandıklarını ifade eden Yaka, \"Şirketimiz bünyesinde bulunan termal kameralar bu kapsamda etkin biçimde kullanılmaktadır. Termal kameralar ile gerçekleştirdiğimiz arıza önleyici bakım onarım çalışmaları sırasında 203 noktada gerekli ölçümler yapılmış ve olası arızalar bu sayede daha gerçekleşmeden belirlenerek, gerekli onarımlar yapılmıştır. Ayrıca, kış öncesi özellikle il merkezinde yerel yönetimlerle de işbirliğine giderek enerji nakil hatları için sorun teşkil eden ya da aydınlatmayı engelleyen ağaçları da buduyoruz. Yapılan arıza önleyici bakım ve onarım çalışmaları sayesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu yıl arıza sayısı ve arıza sürelerinde ciddi oranda düşüşler kaydedildi\" diye konuştu.

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