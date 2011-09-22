-Terlik yüzünden canından oldu YAHYALI (A.A) - 22.09.2011 - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ırmağa düşen terliğini almaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan kadının cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Halime Torundağ (36), eşi Ramazan Torundağ ve çocuklarıyla 18 Eylül Pazar günü Karaköy ve Dikme köyü arasından geçmekte olan Zamantı Irmağı'nın kenarındaki kum ocağı mevkisine pikniğe gitti. Halime Torundağ, yemekten sonra bulaşıkları yıkamak için ırmağın kenarında uygun bir yer ararken, ayağındaki terlik suya düştü, terliği almaya çalışırken de akıntıya kapılarak kayboldu. Yaklaşık 4 gündür aranan Halime Torundağ'ın cesedi, bölgede çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri tarafından, ırmağa düştüğü bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında kıyıya vurmuş halde bulundu. Sudan çıkarılan Torundağ'ın cesedi otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.