Terkedilmiş hastanede yüzlerce ölü!

T24 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir hastanede terk edilmiş yüzlerce insan cesedinin bulunduğunu bildirdi.



BBC'nin Trablus'ta bulunan muhabiri Wyre Davies, başkentin bir mahallesindeki Ebu Salim Hastanesinde 200'den fazla kadın, erkek ve çocuk cesedinin hastanenin içinde ve dışarısında sedyelerin üstünde ve yerlerde yattığını aktardı.



Bölgede yaşanan yoğun çatışmanın ardından yaralanan kişilerin hastaneye getirildiğinin ancak hastanede doktor ya da hemşire bulunmadığı için "insanların ölüme terk edildiklerinin" tahmin edildiği kaydedildi. Yerel halkın hastanenin temizlenmesine yardımcı olduğu bildirildi.



BBC, konuya ilişkin habere ve görüntülere bültenlerinde yer veriyor.





