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Gaziantep'te terk edilmiş bir araçta patlayıcı madde bulundu

Polisin, otomobil sahibinin kim olduğuna yönelik başlattığı çalışma sürüyor

30 Ekim 2015 15:21

Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde,  terk edilmiş bir araçta patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme bulundu.

DHA'nın haberine göre; Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde Mimar Sinan Mahallesi Kanat Sokak’ta Şanlıurfa plakalı aracın sahibinin gelmemesi üzerine mahalleli polise ihbarda bulundu. Eğitimli köpeklerin yardımıyla polisin araçta arama yapması ve köpeğin tepki vermemesi üzerine Gaziantep’ten bomba imha uzmanları ile terör konusunda uzman polisler Nizip’e çağrıldı. Olay yerine gelen uzman ekipleri önlem aldıktan sonra arama yaptıkları araçta 4 teneke kutu içerisinde kalıp halinde poşete sarılmış malzemeler bulundu. Bulunan malzemelerin patlayıcı madde yapımında kullanıldığı öğrenilirken içeriğine dair polisler bilgi vermedi. Polis, plakasından otomobilin sahibini ve sokağa bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

 

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