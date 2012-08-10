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Dünya

Terk edilen kadın ne giyer?

Daily Mail gazetesi, ‘terk edilen kadınların giyim stilini’ araştırdı. Araştırmaya göre terk edilen kadınlar giydikleri kıyafetle gizli bir mesaj veriyor

10 Ağustos 2012 07:01

İngiltere’de yayımlanan Daily Mail gazetesi, ‘terk edilen kadınların giyim stilini’ araştırdı. Araştırmaya göre terk edilen kadınlar ayrılık sonrasında giydikleri kıyafetle gizli bir mesaj veriyor

Milliyet gazetesindeki habere göre, kadınların ayrılıklardan sonra genellikle siyah, dar ve fit gösteren kıyafetleri tercih ettikleri görüldü. Bu seçimin nedeni ise kadınların güçlü görünmek istemeleri olarak açıklandı.

Yaşadıkları ihanetten dolayı eşlerinden ayrılan, ABD’li aktrisler, Liberty Ross (33), Demi Moore (49) ve Sandra Bullock (48) da ayrılık sonrası dönemlerinde bu akımı takip edenlerden.

 

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