Terk edilen kadın ne giyer?

İngiltere’de yayımlanan Daily Mail gazetesi, ‘terk edilen kadınların giyim stilini’ araştırdı. Araştırmaya göre terk edilen kadınlar ayrılık sonrasında giydikleri kıyafetle gizli bir mesaj veriyor

Milliyet gazetesindeki habere göre, kadınların ayrılıklardan sonra genellikle siyah, dar ve fit gösteren kıyafetleri tercih ettikleri görüldü. Bu seçimin nedeni ise kadınların güçlü görünmek istemeleri olarak açıklandı.

Yaşadıkları ihanetten dolayı eşlerinden ayrılan, ABD’li aktrisler, Liberty Ross (33), Demi Moore (49) ve Sandra Bullock (48) da ayrılık sonrası dönemlerinde bu akımı takip edenlerden.