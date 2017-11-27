Terk edilen bebeğin babası olduğunu öne sürüp verilmesi için çatıya çıktı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, terk edilen 5 aylık bebek, devlet korumasına alındı. Çocuğun babası olduğunu iddia eden Ö.G., bebeğini geri istediğini belirterek, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nün çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Ö.G., ikna edilerek, çatıdan aşağı indirildi.

Adapazarı\'nda bir süre önce ailesi tarafından terk edilen 5 aylık erkek bebek, Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nce devlet korumasına alındı. Adapazarı Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki müdürlük binasına gelerek, çocuğun babası olduğunu iddia eden Ö.G.\'ye resmi makamlara başvurması gerektiği söylendi. Babası olduğu kesinleşmediği için çocuğu alamayan Ö.G., Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü binasının çatısına çıktı. İki katlı çatının kenarına oturarak, \"Çocuğumu istiyorum, yoksa intihar edeceğim\" diye bağıran Ö.G.\'yi çalışanlar, ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, itfaiyeye ve polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Ö.G.\'yi ikna ederek, çatıdan aşağı indirdi. Ö.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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