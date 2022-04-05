Terk edilen 3 aylık bebeğin annesi tutuklandı

İstanbul Pendik'te, terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, süt annelik yaptığı 3 aylık bebeğe Nisa Mihriban ismini vermişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğini terk eden anne E.S., (21) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli E.S., “neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, E.S.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.