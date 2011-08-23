-Terim: Sakatlıkların olmaması mucize BLED (A.A) - 23.08.2011 - Hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, takımda sakatlıkların yaşanmamasından memnun olduğunu söyledi. Terim, takımının Slovenya kampında yapılan son antrenmanından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Güzel bir ortamda çalıştıklarını, gerek psikolojik gerek ise fizik olarak dağınık olan konsantrasyonlarının toplanması adına Bled kampının çok yararlı olduğunu söyleyen Terim, yeni gelen futbolcuları bu kampta daha iyi tanıdıklarını ve tüm futbolcuların kaynaştığını, sakin, sessiz ve güzel bir çalışma ortamının yakalandığını ifade ederek kampın herkes için bir terapi olduğunu kaydetti.