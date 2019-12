Terim'in yüzü gülüyor

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, hiç pes etmeyen, en zor anlarda yeteneklerini ortaya koyan müthiş bir ekip haline geldiklerini belirterek, ''Karakterimizi göstermenin tam zamanıdır'' dedi.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası Elemeleri 5. Grup’ta Estonya’yla yapacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.



Fatih Terim, Tallin'e geldiklerinde 11 ay önce buradaki kamplarını anımsadığını söyledi.



Burada yaptıkları çalışma sonrası Norveç'i geçerek Avrupa Şampiyonası'na katıldıklarını anımsatan Terim, ''Güçlü bir futbol ülkesi olduğumuzu biliyordum. Elimizde yetenekli oyuncular olduğunun bilincindeydim. Kimse gruptan çıkacağımıza inanmıyordu ama birbirimize kenetlenerek çıktık. Hiç pes etmeyen, en zor anlarda yeteneklerini ortaya koyan müthiş bir ekip haline geldik'' diye konuştu.



Estonya maçına ilişkin bir soru üzerine Terim, her maçın kendine göre zorluğu olduğunu, ancak bu maçın zor geçmeyeceğini ümit ettiğini söyledi.



Estonya'nın sahasında ciddi bir rakip olduğunu düşündüğünü kaydeden Terim, ''Zirveye tırmanmak için yetenek, zirvede kalmak için karakter gerekir diye bir söz var. Şimdi bizim karakterimizi gösterme zamanı. Eğer Bosna maçındaki oyunu sahaya koyarlarsa sanıyorum aynısını tekrarlayabiliriz. Puanımızı 10'a çıkarabiliriz. Rakibimiz henüz grup maçlarında puan almamış olabilir. İki gol atıp 13 gol yemiş olabilir. Ama şunu unutmamalıyız, Belçika maçında 75. dakikaya kadar oyun berabereydi, İspanya maçında da Estonya'nın 5 tane net pozisyonu var. O yüzden demin de söylediğim gibi, bizim karakterimizi gösterme zamanımızdır'' şeklinde konuştu.



'Bahaneleri geride bırakacağız'



Terim, sakat futbolcuların çokluğunun anımsatılması üzerine, alınacak her galibiyetin öneminin büyük olduğunu kaydederek, ''Tarih sakatları yazmaz. Bizimki bahaneyi geçti belki ama buna rağmen bir başka oyuncunun bu fırsatı yakalaması diye düşünüyorum. Ağlamanın çok fazla faydalı olacağını düşünmüyorum. O yüzden böyle bir bahaneyi ne ben ne oyuncularım kullanmıyor. Sevindirici olan artık sürpriz sonuçlarla anılan bir Türkiye değil, ekolü olan, oynayan bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Hedefimiz orasıdır. O yüzden bir takım bahaneleri geriye bırakacağız. Oynayanın fırsat kabul ettiği ve sistemin belirlediği bir ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu da bırakmamaya özen göstereceğiz'' dedi.



Terim, 4 maçta ulaşılacak 10 puanın önemli olduğunu, bu puanın kendilerini grupta en kötü ikinci yapacağını söyledi.



Estonya'da havanın soğuk olduğunun anımsatılması üzerine Terim, oyuncuları korumaya çalıştıklarını, bunun için iki gün önce Estonya'ya geldiklerini söyledi.



Terim, ''Estonya'da bulabileceğimiz en güzel zaman ve zemin'' dedi.



Terim, görev süresinin uzatılması ile ilgili bir soru üzerine, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in gerekli açıklamaları yaptığını belirterek, ''Bu konuları tekrar tekrar konuşmanın anlamı yok. Ben burada işimin başındayım. Aylar önce bir söz verdim, sözümü de tutmaya devam ediyorum. Büyük kulüplerde işler biraz kötü gidince bu tür spekülasyonlar olabilir. Dünyada da böyledir, Avrupa'da da böyledir. Arayışlar başlar, ortaya pek çok isim atılır. Ben de bu tip söylentileri duyuyorum. Şu an gündemimizde tek maç var. O da Estonya. Benim dışımda gelişen spekülasyon için bir şey yapamam. Kimsenin de ağzı torba değil ki büzesin. Şimdi maç öncesinde bunları konuşmayalım rica ediyorum. İşimize bakalım'' diye konuştu.



'Ciddi olmayan hiçbir maç yoktur'



Fatih Terim, bu maçta oyun felsefelerinde bir değişiklik olmayacağını, milli takımdaki amaçlarının beceriyi disipline edebilmek olduğunu anlattı.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Terim, Estonya'nın Bosna-Hersek'e 7-0 yenildiğinin anımsatılması üzerine, ''Karşımızda agresif bir takım bulacağız. Muhakkak ki becerili, muhakkak ki favoriyiz. Ona itiraz yok ama bunu ancak sahadaki eylemlerinizle, yani dışarıdaki söylemlerinizle değil sahadaki eylemlerinizle ispat edebilirsiniz. O yüzden söylemle eylemi karıştırmayalım. Ciddi olmayan hiç bir maç yoktur'' dedi.



Terim, oynadığı oyundan zevk alan, zevk veren bir takım hedeflediğini sözlerine ekledi.