Terim'in yerine Sağlam mı?





Taşlar yerinden oynuyor. Fatih Terim halen sözleşme imzalamadı. Spor kamuoyu şimdi bu gelişmeyi konuşuyor.



Siyah-Beyazlı takımla yollarını ayıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın önümüzdeki günlerde A Milli Takım’ın başına geçeceği konuşuluyor.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Bakan Murat Başesgioğlu’nun Siyah-Beyazlılar’la yolları ayırdıktan sonra telefonla görüşüp destek çıktığı genç teknik adamın, önümüzdeki günlerde Fatih Terim’in yerine getirileceği spor kamuoyunun gündemine oturdu.



Spor kulislerinde, Terim’le hala yeni sözleşme imzalamayan Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’in Bosna ve Estonya maçlarından sonra genç hocayla temasa geçeceği konuşuluyor.



Hocaya teklif yağıyor



Fatih Terim’in de “İkinci bir takım çalıştırmak isterim” talebininin reddedilmesi nedeniyle Futbol Federasyonu’yla arasının iyi olmadığı ve kötü bir sonuçta görevi bırakmaya hazır olduğu öğrenildi. Mahmut Özgener’in, devletin zirvesinin de sıcak baktığı Terim- Sağlam değişimi için nabız yoklamaya başladığı da iddia edildi.



Adı A Milli Takım için geçen Sağlam’a yurt içinden ve dışından da transfer teklifleri olduğu belirtildi. Ancak genç teknik adamın, “Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Sonrasında görüşmeler yapacağım” dediği öğrenildi.



