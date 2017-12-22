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Spor

Terim'in yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak

Galatasaray Kulübü: "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür" A Takım İdari Menajeri Yardımcısı Mert Çetin de paylaşım yaptı İSTANBUL, (DHA) Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirilirken, tecrübeli teknik adamın yardımcılıkla

22 Aralık 2017 02:47

Galatasaray Kulübü: \"Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür\"

A Takım İdari Menajeri Yardımcısı Mert Çetin de paylaşım yaptı

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirilirken, tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak.
Fatih Terim\'in gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarların yanı sıra kulüpten önemli isimler de \'Terim\' mesajı paylaştı. Galatasaray\'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden \"Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür\" mesajıyla, tecrübeli teknik adamın Florya Metin Oktay Tesisleri\'nden bir fotoğrafı paylaşıldı.
A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın altına \"İmparator\" notunu düştü.

FOTOĞRAFLI

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