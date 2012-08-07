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Spor

Terim'in Süper Kupa planı hazır

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı Yeni Erzurum Stadı'nda 12 Ağustos'ta oynanacak

07 Ağustos 2012 00:01

Fatih Terim kafasındaki derbi planını, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesinde Fiorentina karşısında son kez test edecek.

Pazar günü Fenerbahçe ile Süper Kupa'da karşılaşacak olan Galatasaray, Ujfalusi'nin cezası nedeniyle istikrarlı savunma dörtlüsünde zorunlu değişikliğe gidecek. Semih Kaya'nın partneri Dany olacak.

Eboue-Semih-Dany-Hakan Balta dörtlüsünün önünde ise bu defa Selçuk İnan'a Hamit Altıntop eşlik edecek.Lazio karşılaşmasının ilk yarısında sağ kanatta görev yapan milli futbolcuyu Selçuk'un yanına çekecek olan Terim, sağ tarafa ise Engin Baytar'ı yerleştirecek.

Lazio maçının başarılı ismi Emre Çolak'ın sol kanatta formayı kaptığı görülüyor.

Lazio maçından farklı olarak bir diğer cezalı futbolcu Burak'ın da derbide Umut Bulut'la yer değiştireceği tahmin ediliyor.

Terim, Fas Olimpiyat Takımı'ndan yeni dönen Nordin Amrabat'ı ise derbide düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Faslı oyuncuyu Fiorentina karşısında 45 dakika taraftara izletmeyi planlıyor.

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