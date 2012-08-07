Terim'in Süper Kupa planı hazır

Pazar günü Fenerbahçe ile Süper Kupa'da karşılaşacak olan Galatasaray, Ujfalusi'nin cezası nedeniyle istikrarlı savunma dörtlüsünde zorunlu değişikliğe gidecek. Semih Kaya'nın partneri Dany olacak.

Eboue-Semih-Dany-Hakan Balta dörtlüsünün önünde ise bu defa Selçuk İnan'a Hamit Altıntop eşlik edecek.Lazio karşılaşmasının ilk yarısında sağ kanatta görev yapan milli futbolcuyu Selçuk'un yanına çekecek olan Terim, sağ tarafa ise Engin Baytar'ı yerleştirecek.