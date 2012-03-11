Terim'in rakamları şampiyonluğu gösteriyor

T24 - Sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Galatasaray, 9 puanlık farkı korurken, şampiyonluk yolunda da emin adımlarla ilerliyor.

Bu sezon ilk kez düzenlenecek play-off uygulaması öncesi normal sezonu lider tamamlamak için çok büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılı takımın, Fatih Terim'li dönemlerde lider tamamlanan 30. haftaların tamamında sezonu şampiyon olarak tamamlaması dikkati çekiyor.

Fatih Terim'le üst üste şampiyonlukların kazanıldığı 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında 30. haftaları lider olarak geçen “Cim Bom”, bu sezonlarda ipi göğüsleyen ekip olmayı başardı.

Tecrübeli teknik adamla 6. kez 30. haftayı gören Galatasaray, 2002-2003 sezonunda bu haftayı 70 puanla geçmesine karşın, 73. puanla lider durumda olan Beşiktaş, sezonu da şampiyon olarak bitirmişti.

Galatasaray, 2003-2004 sezonunda da lige Fatih Terim'le başlamasına karşın, bitime 8 hafta kala görevinden ayrılan Terim, söz konusu sezonda 30. haftayı görememişti.



Savunmada fark yarattı



Galatasaray takımının bu sezon sergilediği savunma performansı, Fatih Terimli dönemler içinde en iyi 2. performans oldu.

Geride kalan 30 haftada kalesinde 21 gol gören sarı-kırmızılı ekipte bu ortalama, Terimli dönemler içinde yalnızca 20 gol yenilen 1999-2000 sezonunun gerisinde kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim yönetiminde yine lider olarak geçtiği 1997-1998 sezonunun 30. haftası sonunda ise kalesinde toplam 38 gole engel olamamıştı.



Fatih Terim yönetiminde 30. hafta performansları



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı ekibin başında yer aldığı sezonlarda 30. hafta performansları şöyle oldu:

Sezon Sıra O G B M A Y AV P Şampiyon

2011-2012 1. 30 21 6 3 60 21 39 69 ?

2002-2003 2. 30 22 4 4 55 24 31 70 Beşiktaş

1999-2000 1. 30 22 6 2 68 20 48 72 Galatasaray

1998-1999 1. 30 22 6 2 81 27 54 72 Galatasaray

1997-1998 1. 30 19 6 5 72 38 34 63 Galatasaray

1996-1997 1. 30 21 7 2 76 27 49 70 Galatasaray