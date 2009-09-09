Terim'in muhtemel 11'i

Milli Takım, bugün deplasmanda Bosna Hersek ile kader maçına çıkıyor.



Grubunda yaptığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi alarak 11 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Türkiye, 15 puanla 2. sırada yer alan Bosna Hersek ile bugün yapacağı maçla, gruptaki durumunu ve Dünya Kupası’na gidip gitmeme iddiasını belirleyecek.Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Bosna Hersek maçı öncesi kadro konusunda arayışlarını sürdürüyor.



Terim, geçen gün yapılan antrenmanda taktik maçta önce ikili forveti, daha sonra tek forvetli bir anlayışı denedi.



Sakat oyuncuların olması nedeniyle kadro kurmakta zaman zaman sıkıntı yaşayan Fatih Terim’in yarınki maça Volkan, Gökhan Gönül, Önder, Servet, Hakan Balta, Hamit Altıntop, Emre, Arda, Tuncay, Semih ve Sercan muhtemel 11’ini sahaya sürmesi bekleniyor.

