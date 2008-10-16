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Spor

Terim'in maaşına yüzde 15'lik kriz indirimi

Futbol Federasyonu, küresel kriz nedeniyle Terim’in ücretini aşağı çekiyor: 3 milyon YTL

16 Ekim 2008 03:00

Terim’le bugün masaya oturup 2012’ye kadar sözleşmeyi uzatacak olan Özgener, 3.5 milyon YTL olarak belirlediği yıllık rakamı yüzde 15 düşürecek.

Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında yapılması beklenen ’sözleşme yenileme’ operasyonu bugün gerçekleştiriliyor.
Bosna Hersek maçından bir gün önce Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yöneticiler kamp yapılan otelde Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ile biraraya gelerek, sözleşme konusunu görüşmüştü. Özgener, Fatih Terim’e sözleşmesini yenilemek istediklerini vurgulayarak şunları söylemişti:
“Son dönemlerde medyada, hakkında çok çeşitli transfer söylentileri yer alıyor. Biliyoruz sen bize söz verdin ve sonuna kadar da sözünün arkasında duracaksın. Biz de senin gibi sözümüzün arkasında duruyoruz. Yaşanan olaylar nedeniyle hem sen, hem de Milli Takımımız sıkıntı yaşıyor.
Estonya maçını oynayıp, Türkiye’ye dönelim. Perşembe günü federasyonda biraraya gelerek, senin yeni sözleşmeni karşılıklı olarak imzalayalım. Böylece söylentilerin de arkası kesilmiş olur. Sakın medyada çıkan söylentilere kulak asma. Biz seni hiçbir zaman için gözden çıkarmış değiliz. Merhum Başkanımız Hasan Doğan’ın da söz vermiş olduğu gibi seninle yolumuza devam edeceğiz.”

Kendisine aylık 135 bin YTL ödenen Fatih Terim’in yıllık alacağı rakamın 3 milyon YTL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu rakam daha önce 3.5 milyon YTL olarak belirlenmişti, ama küresel kriz nedeniyle yüzde 15’lik kesintiye gidilecek. Şu an için federasyonla 2010’a kadar anlaşması bulunan Terim’in resmi sözleşmesi 2012 yılına kadar uzatılacak.

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