Terim'in koltuğuna ilk adaylar

Galatasaray'da Fatih Terim'in istaifasının ardından sarı kırmızılı ekibin başına geçecek yeni teknik direktör ile ilgili iddialar ortaya atılmaya başladı.

Galatasaray'da 3. Fatih Terim dönemi bugün sona erdi. 2011-2012 sezonun başında görevi devralan Terim, sarı kırmızılı camiaya 2 sezonda yaşattğı şamiyonluğun ardından Galatasaray ile yollar ayrıldı

Heynckes'in menejeri İstanbul'da

hurriyet.com.tr'de yer alan ahberine göre, Terim'in görevden alınmasının ardından son yıllarda Avrupa futboluna damgasını vuran Bayern Munih efsanesinin yaratıcısı Jupp Heynckes'in Galatasaray'ın başına geçeceği iddia ediliyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Bayern Münih'telki görevini Guardiola'ya devreden Alman teknik adamın menajerinin İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Bir diğer aday Mancini

Jupp Heynckess dışında Galatasaray ile adı geçen bir diğer isim ise dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Roberto Mancını... Hatta geçtiğimiz günlerde Mancını'nin İstanbul'a geleceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

İtalyan teknik adam son olarak geçtiğimiz sezon Manchester City'nin başındaydı. Kariyerinde 12 kupa bulunan Mancını'nin çalıştırdığı takımlar ve elde ettiği başarılar şöyle;

2001-2002: Fiorentina (1 İtalya Kupası)

2002-2004: Lazio (1 İtalya Kupası)

2004-2008: Inter (3 Serie A Şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası)

2009-2013: Manchester City ( 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup, 1 COmmunty Shield Kupası)