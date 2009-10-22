'Terim'in istifası, süpriz oldu'

Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Fatih Terim'in istifasını 'sürpriz oldu' diye nitelendirerek, "Teknik direktör arayışı için ön hazırlığımız yoktu" dedi.



Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in istifasının kendileri için beklenmedik bir gelişme olduğunu söyledi.

Arıboğan, Radyospor'a yaptığı açıklamada, ''Fatih Terim'in istifasını beklemiyorduk'' ifadesini kullanarak, ''Dolayısıyla teknik direktör arayışları konusunda bir ön hazırlığımız bulunmuyor. Yeni teknik direktörümüzün hangi tarihte belli olacağı konusunda tarih veremem'' dedi.

Milli takım teknik direktörlüğü konusunda çok sayıda ismin yazıldığını dile getiren Lutfi Arıboğan, ''Bir kısmıyla görüşülmüş gibi, bir kısmıyla da görüşülecek gibi haberler yapılıyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim bir ön hazırlığımız yoktu. Çünkü Fatih Terim'in istifa etmesini beklemiyorduk. Biz istikrardan yanaydık. Fatih Terim'in ayrılmak konusunda tercihi olmasaydı, 2012'ye kadar devam edecektik'' diye konuştu.

Yeni dönem için çalışmaların olacağını kaydeden başkan vekili Arıboğan, ''Teknik direktörün kim olacağı konusunda kesin bir tarih koyamazsınız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.