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Spor

Terim'in genç tercihleri

A Milli Takım'ın 11 Şubat'ta Fildişi ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.

06 Şubat 2009 02:00


A Milli Takım'ın 11 Şubat'ta Fildişi ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Fatih Terim, Batuhan Karadeniz ve Ufuk Ceylan gibi genç isimleri de davet etti.

A Milli Takım'ın Fildişi Sahili ile 11 Şubat tarihinde İzmir Atatürk Stadyumu'nda yapacağı özel maçın kadrosu ve programı belli oldu.

A Milli Takım kadrosu, 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'den itibaren İzmir Swissotel'de toplanmaya başlayacak. A Milli Takım, İzmir'deki ilk antrenmanını 9 Şubat'ta saat 19.00'da Alsancak Stadı'nda basına kapalı olarak yapacak.

Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim, 10 Şubat Salı günü saat 18.30'da Atatürk Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Milli Takım, son antrenmanını aynı gün ilk 15 dakikası basına açık olmak üzere saat 19.00'da yapacak.

Atatürk Stadyumu'nda 11 Şubat 2009 Çarşamba günü oynanacak ve 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sorin Corpodean yönetecek. Corpodean'ın yardımcılıklarını Miclos Nagy ve Octavian Sovre yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Yunus Yıldırım olacak. 

Kaleciler: Ufuk Ceylan (Manisaspor), Volkan Demirel (Fenerbahçe)

Savunma oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), İbrahim Kaş (Getafe), Eren Güngör (Kayserispor), Gökhan Zan (Beşiktaş), Caner Erkin (CSKA Moskova)

Orta saha oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Kazım Kazım, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Ayhan Akman, Mehmet Topal, Arda Turan (Galatasaray), Mehmet Aurelio (Real Betis), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Tuncay Şanlı (Middlesbrough)

Hücum oyuncuları: Halil Altıntop (Schalke 04), Mevlüt Erdinç (Sochaux), Batuhan Karadeniz (Eskişehirspor), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Gökhan Ünal (Trabzonspor), Mehmet Yıldız (Sivasspor)

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