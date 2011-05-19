Terim'in Galatasaray'daki vazgeçilmezleri!

T24

Fatih Terim'in isminin açıklanmasından sonra Arda Turan'la görüşeceği ve takımda kalması için yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışacağı vurgulanırken, Baros ve Cana'ya gelen tekliflere de olumsuz yanıt verilmesini istediği öğrenildi.Galatasaray yönetiminin anlaşma noktasına geldiği Trabzonsporlu Selçuk İnan konusunda ise Fatih Terim'in de istekli olduğu ve milli futbolcuyu mutlaka kadrosunda gormek istedigi öğrenilirken sarı kırmızılıların ligin bittikkten sonra bu transferin açıklanması bekleniyor.Selçuk İnan'a yurtdışından da teklifler olduğu ancak gelen tekliflerin düşük olması nedeniyle büyük olasılıkla Türkiye'de kalacağı ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi.Galatasaray yönetiminin ise pazartesi gününden itibaren netleşen isimleri birer birer açıklamayı planladığı ve sezon açılışından önce takımın iskeletini kurmayı hedeflediği vurgulandı.