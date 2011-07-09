-TERİM'İN DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMİYOR WÖRGL (A.A) - 09.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Wörgl kasabasında sürdüren Galatasaray, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Bugünkü antrenmana dün oynanan Türkiyemspor Berlin maçında 90 dakika forma giyen futbolcular katılmadı. Bu oyuncuların otelde çalışmalara devam ettikleri ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in antrenmanlarda çok ciddi çalışması dikkati çekiyor. Terim'in, taktik antrenmanında oyuncularını sürekli uyardığı ve kaleciye geri pas atan futbolculara sinirlendiği görüldü. Tecrübeli teknik adam, oyuncularından yeteneklerinin farkında olmalarını vurgulayarak, kendi adlarına yakışır bir futbol oynamalarını istedi. Yapılan çift kale taktik maçında Elmander, Milan Baroş ve Arda Turan, golleriyle arkadaşlarından alkış aldı. Sarı-kırmızılı takım, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam edecek. Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında yarın Almanya'nın üçüncü lig takımlarından SpVgg Unteraching ile TSİ 18.00 de karşılaşacak. Maçı D-Smart kanalı canlı yayınlayacak.