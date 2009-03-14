Terim'in derdi sakatlıklar

Karşılaşmayı izlemeye gelen Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, son dönemde milli futbolcuların sakatlanmalarından yakındı.



Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Nuri Şahin'in de sakatlandığını belirten Terim, şöyle konuştu:



"Nuri Şahin, son haftalarda çok iyi oynuyordu ve maalesef sakatlanmış. Şu an doktorlarımız temas halinde. Kalan sağlar bizimdir, yapacak bir şey yok. İnşallah hayırlısı olur. Şimdilik 4-5 sakatı bulduk. İnşallah burada son bulur. En çok sakatlık bizde oluyor. Son 2 senede İspanya takımında 1 kişi ya değişmiş, ya değişmemiş."



