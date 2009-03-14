T24 LogoT24 Logo
Spor

Terim'in derdi sakatlıklar

14 Mart 2009 02:00

Karşılaşmayı izlemeye gelen Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, son dönemde milli futbolcuların sakatlanmalarından yakındı.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Nuri Şahin'in de sakatlandığını belirten Terim, şöyle konuştu:

"Nuri Şahin, son haftalarda çok iyi oynuyordu ve maalesef sakatlanmış. Şu an doktorlarımız temas halinde. Kalan sağlar bizimdir, yapacak bir şey yok. İnşallah hayırlısı olur. Şimdilik 4-5 sakatı bulduk. İnşallah burada son bulur. En çok sakatlık bizde oluyor. Son 2 senede İspanya takımında 1 kişi ya değişmiş, ya değişmemiş."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24