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Spor

Terim'in davası 3 Temmuz'a ertelendi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında, Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçında bir kadın taraftara küfür ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı

22 Nisan 2013 22:08

Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Medical Park Antalyaspor taraftarı Mürüvvet Karaboğa, avukatı Rasim Demirkan ile Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala katıldı.

Medical Park Antalyaspor ile Galatasaray arasında 21 Ekim 2011 tarihinde Mardan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı taraftar Mürüvvet Karaboğa, Galatasaray Teknik Direktörü Terim’in kendisine küfrettiğini iddia ederek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Karaboğa’nın şikayetinin ardından Terim hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Karaboğa, Terim’den 100 bin lira da manevi tazminat talep etmişti.

Duruşmada söz alan Karaboğa, arkadaşları Mustafa Akdoğan ve Ayşen Şen ile Mardan Stadı’nda oynanan Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçını izlemeye gittiklerini belirtti. Koltuklarının Galatasaray yedek kulübesinin hemen arkasında olduğunu anlatan Karaboğa, maçın son dakikalarında yan hakemin faul kararı verdiğini, bu sırada Terim’in hakeme küfrettiğini söyledi.

Terim’in avukatı Epözdemir’in “Siz hangi takımı tutuyorsunuz?” sorusunu Karaboğa, “Fenerbahçeliyim ancak Antalyalı olduğum için Antalyaspor’u da destekliyorum. Antalyaspor’un birçok maçına gidiyorum” şeklinde cevapladı. Duruşma, maçın orta hakemi Yunus Yıldırım ve diğer hakemler ile tanıkların dinlenmesi amacıyla 3 Temmuz’a ertelendi.

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