Mancini Fatih Terim'i övdü, Galatasaray sansürledi

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Roberto Mancini, yarın oynanacak Juventus maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Takımla sadece 1 gün geçirdiğinin altını çizen İtalyan teknik adam, Fatih Terim'in bıraktığı yerden devam etmek istediğini söyledi. Ancak Mancini'nin bu sözleri, Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabı tarafından tweet olarak atılmadı. "GalatasaraySK" hesabının, basın toplantısıyla ilgili olarak attığı 14 tweet'te, Roberto Mancini'nin Fatih Terim ile ilgili sözlerine yer verilmedi.

Takımla sadece 1 gün geçirebildiğini ve Juventus maçının kendisi için çok zor olacağını söyleyen Roberto Mancini, "Şu anda hazır bir reçetem yok ama çok hazır bir kadrom var. Oyuncularımla sadece 1 gün birlikte olabildim. Yarın akşam bizi zor bir maç bekliyor, çünkü Juventus çok iyi bir takım. Yeni bir takımla çalışmaya başladığım için zor bir iş olacak. Sadece iyi çalışarak galibiyet alabiliriz" dedi.

Fatih Terim'in bıraktığı yerden devam etmek istediğini vurgulayan İtalyan teknik adam, "Üzerimde baskı hissetmeyeceğim. Fatih Terim tabii ki Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Ben onun yaptığı işi devam ettireceğim. Ben Fatih Terim'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Tabii ki hedefimiz turu geçmek. Real Madrid karşısında ilk maç iyi geçmedi ancak Madrid'e herkes yenilebilir. Ama daha 5 maç var. Gruptan çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski oyuncusu Carlos Tevez'le ilgili görüşlerini de dile getiren Mancini, "Carlos Tevez'i tekrar göreceğim için mutluyum. O iyi bir oyuncu ve beraber Manchester City'de güzel şeyler yaşadık" diye konuştu.

Galatasaray'la transfer görüşmelerinin çok hızlı geliştiğinin altını çizen Roberto Mancini, "Görüşmeler 4-5 gün önce oldu. Daha sonra İstanbul'a geldim. Her şey çok hızlı oldu. Biz Real Madrid maçını geçmişte bırakarak, önümüze bakmalıyız" dedi.

Galatasaray'daki sistemi ve taktiği, oyuncuları gördükten sonra belirleyeceğini vurgulayan İtalyan teknik adam, "Yabancı oyuncuları daha önce tanıyordum. Ancak bazı Türk oyuncuları tanımıyordum. Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu olduğuna inanıyorum. İlk önce oyuncuları görüp, daha sonra taktiğe ve sisteme karar vereceğim" diye konuştu.

Fatih Terim'in ofansif anlayışının yanına savunma anlayışı da ekleyeceklerini belirten Mancini, "Defansif ve ofansif dengeyi tutturmak önemli. Şimdiki mentalitemiz ofansif. Ancak dengeyi kurup savunmayı da çalışacağız" şeklinde konuştu.

Melo: Juventus'un orta sahası Avrupa'nın en iyilerinden

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo ise, eski takımına karşı oynayacağının hatırlatılmasına karşı, "Taraftarın ne yapacağını bilemiyorum. Benim işim şu an Galatasaray için iyi oynamak. Juventus’ta hala bazı arkadaşlarım var. Juventus’un kazandığı başarılardan dolayı mutluyum." şeklinde konuştu.

Juventus'u nasıl bulduğunun sorulması üzerine Melo, rakiplerinin orta sahasının Barcelona, Real Madrid ve PSG takımlarının orta sahaları kadar kuvvetli olduğunu dile getirerek, "Juventus’un orta sahası Avrupa’nın en iyi orta sahasıdır." dedi.