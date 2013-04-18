T24 LogoT24 Logo
Spor

Terim'in 9 maçlık cezası onandı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 9 maçlık cezayı onadı

18 Nisan 2013 22:00


Tahkim Kurulu Fatih Terim'in 9 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 9 maçlık cezayı onadı.

PFDK, TT Arena'da oynanan Mersin İdmanyurdu karşılaşmasındaki hakeme yönelik hareketlerinden dolayı Terim'e 7 maç ceza vermiş, geçen seneden ertelenen 2 maçlık cezanın eklenmesiyle ceza 9 maça çıkmıştı.

Aynı maçta teknik direktör yardımcıları Hasan Şaş 2, Ümit Davala da 1 maç ceza almıştı.

Galatasray Kulübü, Terim ve teknik direktör yardımcısı Hasan Şaş'ın cezalarına itirazda bulunmuştu.

Fatih Terim'in savunma yapmadığı Tahkim'deki duruşmaya yönetici Abdürrahim Albayrak katıdı.

Kurul yaptığı değerlendirme sonrasında Terim'e verilen 9 maç ile Hasan Şaş'a gelen 2 maçlık cezaları onadı.

9 maçlık cezanın onanmasıyla tecrübeli teknik adam, bitime 5 maç kala sezonu kapatmış oldu.

 

ETİKETLER

fatih terimtahkim kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24