Terim'in 9 maçlık cezası onandı

Tahkim Kurulu Fatih Terim'in 9 maçlık cezasını onadı.
Tahkim Kurulu, PFDK'nın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 9 maçlık cezayı onadı.
PFDK, TT Arena'da oynanan Mersin İdmanyurdu karşılaşmasındaki hakeme yönelik hareketlerinden dolayı Terim'e 7 maç ceza vermiş, geçen seneden ertelenen 2 maçlık cezanın eklenmesiyle ceza 9 maça çıkmıştı.
Aynı maçta teknik direktör yardımcıları Hasan Şaş 2, Ümit Davala da 1 maç ceza almıştı.
Galatasray Kulübü, Terim ve teknik direktör yardımcısı Hasan Şaş'ın cezalarına itirazda bulunmuştu.
Fatih Terim'in savunma yapmadığı Tahkim'deki duruşmaya yönetici Abdürrahim Albayrak katıdı.
Kurul yaptığı değerlendirme sonrasında Terim'e verilen 9 maç ile Hasan Şaş'a gelen 2 maçlık cezaları onadı.
9 maçlık cezanın onanmasıyla tecrübeli teknik adam, bitime 5 maç kala sezonu kapatmış oldu.