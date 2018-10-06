Terim'in 85. dakikadaki stratejisi Galatasaray'a üç puanı getirdi

T24

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasraray deplasmanda Antalyaspor'u Ryan Donk'un 86. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 mağlup etti.

Fatih Terim'in 85. dakikada Onyekuru'nun yerine Ryan Donk'u ileri pozisyonda oyuna sürmesi galibiyeti getiren en önemli hamle oldu. Forvet hattında Sinan Gümüş'ü sola Donk'u kafa pozisyonuna, Maicon'u da hücum hattına çeken Terim'in bu hamlesi kısa sürede Galatasaray'a golü getirdi.

Golden sonra Donk, Terim tarafından yeniden kendi mevkisine çekildi.

Fatih Terim'in bu hamlesi Galatasaray'a üç puanı getirdi.

Donk, Spor Toto Süper Lig'deki ilk golünü de Antalyaspor ağlarına gönderdi.