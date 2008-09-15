Terim'e kötü haber



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eski Başkanı Hasan Doğan anısına düzenlenen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da açılışına katıldığı "milli takım milli forma" konulu sergiden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF Başkanı Mahmut Özgener, Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili merak edilenleri açıkladı.



Terim'in görevinin başında olduğunu ifade eden Özgener, "Ortada bir iddia yok, sizden duyuyorum. Ben göreve geldiğim ilk günden beri şunu söylüyorum. Fatih Terim türk futboluna büyük emekleri geçmiş bir teknik direktördür. Milli takımımızn teknik direktörü...Türk futboluna daha çok şeyler verecektir, buna inanıyorum. Dolayısıyla, Fatih Terim'in gönderilmesi diye bir dedikoduyu sizden duyuyorum.



Bizim gündemimizde Terim'in kalması ya da kalmaması gibi bir şey yok. Bir futbol maçında yaşanmaması gereken olay olmuş, futbolun doğasında bunlar var. Bizim Fatih hocamızla ilgili gündemimizde bir şey yok...Rahmetli Hasan Doğan, kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştı. Terim hoca da aynı sözün bizimle de geçerli olduğunu zaten bana beyan etti. Yani söz yeterlidir. Resmiyete dökülünce biz sizlerle paylaşırız...



Şunu söyleyebilirim, gündemde iki takım çalıştırma konusu vardı, ben ve arkadaşlarım milli takım çalıştırıcısının iki takım çalıştırmasına hiç bir zaman sıcak bakmıyoruz. Milli takımlar sorumluluğu çok yoğun, ful time çalışılması gereken bir iş. Dolayısıyla milli takımlar sorumlusu sadece milli takım çalıştırır..." şeklinde konuştu.