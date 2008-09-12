Terim'e ceza kapıda

Futbol Federasyonu’nun, özellikle spor yazarı Tanburacı olayıyla ilgili Fatih Terim'den açıklama beklediği, yönetimin bu konuda devreye girebileceği bildirildi. Ayrıca FIFA gözlemcisinin raporu nedeniyle Fatih Terim’in cezadan kurtulamayacağı da ifade edildi



Milli Takımlar sorumlusu Fatih Terim’in Belçika maçında rakip takım çalıştırıcısı Rene Vandereycken ile girdiği diyalog ve spor yazarı Osman Tanburacı’ya telefonda hakaret etmesinin Futbol Federasyonu yönetiminde ciddi rahatsızlık yarattığı ortaya çıktı.



İsviçre-Avusturya’da düzenlenen 2008 Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana ortaya koyduğu agresif davranışlarıyla dikkat çeken Terim’in son iki olay nedeniyle spor kamuoyunda tepki görmesinin, federasyon yönetiminde endişeyle izlendiği bildirildi.



Ayrıca Milli Takım hocasının, Ermenistan maçından önce espriyle karışık dile getirdiği “İki takım çalıştırabilirim” ifadelerini gündemde tutmasının da sıkıntıya yol açtığı kaydedildi. Federasyonun Terim’den özellikle Tanburacı’ya sarf ettiği sözler hakkında bir açıklama yapmasını beklediği, bu aşamadan sonra konuya müdahil olmayı düşündüğü öğrenildi.



Ceza gündemde



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’ndaki maç sırasında ve bitiminde Belçika Teknik Direktörü Vandereycken ile kapışan Fatih Terim’in, FIFA gözlemcisi Norveçli Johanssen’e giderek olayları anlattığı ve yaşananların tek tek rapor edildiği bildirildi.



İsviçre maçında yaşanan olaylarda futbolcularını tahrik ettiği gerekçesiyle suçlanan, ancak FIFA Disiplin Kurulu’nun herhangi bir ceza vermediği Milli Takım Teknik Direktörü’nün bu kez ceza almasına kesin gözüyle bakıldığı ileri sürüldü.



Bu arada federasyon yetkililerinin, maçın gözlemcisine, Fatih Terim ve Vandereycken arasında yaşanan tartışmaların görüntülerini içeren bir CD verdikleri ifade edildi. Ancak birçok federasyon yöneticisinin, Belçikalı hocanın tahrik etmesine rağmen, Fatih Terim’in daha sakin olması gerektiği konusunda görüş bildirdiği de ileri sürüldü.



Erzik üzgün



UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Türkiye-Belçika maçında iki teknik adam arasında yaşanan olayların kendisini çok üzdüğünü söyledi. Erzik, UEFA Başkanı Michael Platini ile birlikte başarıyla uyguladıkları “Herkese Saygı” kampanyasına bu maçta gölge düştüğünü belirterek, “Bir spor adamı olarak yaşananlardan büyük üzüntü duydum. Terim her türlü provakosyana rağmen soğukkanlılığını kaybetmemeli ve daha kontrollü olmalıydı. Bu sevimsiz tablo hiç yaşanmamalıydı” diye konuştu.

