Terim'e ceza geliyor

Belçika’nın resmi televizyonu VRT, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında soruşturma açıldığını iddia etti.



İki ülke arasında geçen gün yapılan maçta Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rene Vandereycken ile Fatih Terim arasında yaşanan tartışmanın UEFA tarafından araştırıldığı belirtilen teleteks haberinde, iki teknik adamın



birbirine çirkin hareketlerde bulunduğu ve özellikle Terim’in ceza alacağı iddiasına yer verildi.

Fatih Terim’in "Rene Vandereycken bana karşı saygısız davrandı ve boynuz işareti yaptı" açıklamasının da yer aldığı haberde, Türk basınında çıkan fotoğraflarda Fatih Terim’in hareketinin görüldüğü belirtildi.



Haberde ayrıca, UEFA temsilcisi Svein Johannesen’in raporunu hazırlandığı ve UEFA’ya sunduğu, teknik direktör Terim’in 1 maç ceza alacağı iddia edildi.



