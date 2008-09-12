Terim'e ceza geliyor

İki ülke arasında geçen gün yapılan maçta Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rene Vandereycken ile Fatih Terim arasında yaşanan tartışmanın UEFA tarafından araştırıldığı belirtilen teleteks haberinde, iki teknik adamın birbirine çirkin hareketlerde bulunduğu ve özellikle Terim’in ceza alacağı iddiasına yer verildi.Fatih Terim’in "Rene Vandereycken bana karşı saygısız davrandı ve boynuz işareti yaptı" açıklamasının da yer aldığı haberde, Türk basınında çıkan fotoğraflarda Fatih Terim’in hareketinin görüldüğü belirtildi.Haberde ayrıca, UEFA temsilcisi Svein Johannesen’in raporunu hazırlandığı ve UEFA’ya sunduğu, teknik direktör Terim’in 1 maç ceza alacağı iddia edildi.Önceki gece Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleye sahada oynanan oyun ve sonuçtan çok Türk Milli Takımı’nın teknik direktörü Fatih Terim’le konuk takımın teknik patronu Rene Vandereycken arasında yaşanan olaylar damgasını vurdu.Terim, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Belçikalı meslektaşını kapalı ve sert futbol oynattığı için eleştirirken kendisine İtalyanca küfür ettiğini ve el hareketi yaptığı iddiasında bulundu. Vandereycken’in yaptığı hareketin çok ağır olduğunu ileri süren Terim, bu konuda şunları söyledi: “Bugüne dek hiçbir meslektaşımla, eğer bir şey yapmamışsa muhatap olmadım. Kameralar biraz bizden uzaklaşıp rakiplere bakarsa, kendi çocuğunuzu yerden yere vuracağınıza biraz başkalarına bakarsanız neler yaptığını görürsünüz. İtalyanca olarak ne söylediğini kendisine sorun. Kulübeye yaptığı hareket de İtalyanca’da çok ağır bir şeydir. Kendi sahamızda, kendi evimizde hiç kimseye karışmamışsınız. Ben de cevap vereceğim tabii, rakibe çiçek atacak halimiz yok.”Rene Vandereycken ise maçta 65-70 dakika Terim’in kendisine ayrılan bölümün dışından oyuncularına direktif verdiğini savunarak şöyle konuştu: “Benim yaptığım hareket, Fatih Terim ve kulübesindekilerin yaptığına karşılıktı. 65-70 dakika boyunca Terim, kendisine ayrılan bölümün dışında oyuncularına direktif verdi, hatta bir keresinde benim oyuncuma neredeyse dokunuyordu. Saha kenarında topa vurmakla ilgili olarak da o an içimden geldi, o hareketi yaptım. Bunun bir cezası olsaydı hakem verirdi.Deplasman maçlarında rakip takımın hocalarıyla selamlaşmak isterim. Maçtan önce gözlerim Terim’i aradı ama onu bulamadım. Sanıyorum Türkiye’de kendisi herşeyin üzerinde ama bizim üzerimizde değil. Biraz saygı istiyorduk. Ne kendisi, ne de yedek kulübesi bunu bize verdi. Maçtan sonra da tokalaşmak için iki-üç dakika bekledim ama Terim yine orada yoktu.”