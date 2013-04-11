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Spor

Fatih Terim'e 9 maç ceza

PFDK, Fatih Terim'e Mersin İY maçındaki davranışlarından dolayı 9 maç ceza verdi

11 Nisan 2013 23:11

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)  Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 9, antrenör Hasan Şaş'a 2, antrenör Ümit Davala'ya 1, sarı-kırmızılı futbolcu Sabri Sarıoğlu'na da 1 maç ceza verdi.

PFDK, Mersin İY maçında Süleymen Abay tarafından sahanın dışına gönderilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezasını açıkladı. Kurul, Terim'e 7 maç ceza verirken, geçen sezondan ertelenen 2 maçlık cezanın da eklenmesiyle  ceza 9 maça çıktı.

Kurul, Türk Telekom Arena'da oynanan  maçta çıkan saha olayları nedeniyle de Galatasaray' a  25 bin lira para cezası verilmesine karar verdi.

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