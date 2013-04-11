Fatih Terim'e 9 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 9, antrenör Hasan Şaş'a 2, antrenör Ümit Davala'ya 1, sarı-kırmızılı futbolcu Sabri Sarıoğlu'na da 1 maç ceza verdi.
PFDK, Mersin İY maçında Süleymen Abay tarafından sahanın dışına gönderilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezasını açıkladı. Kurul, Terim'e 7 maç ceza verirken, geçen sezondan ertelenen 2 maçlık cezanın da eklenmesiyle ceza 9 maça çıktı.
Kurul, Türk Telekom Arena'da oynanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle de Galatasaray' a 25 bin lira para cezası verilmesine karar verdi.