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Spor

Terim'e 5 bin liralık ceza onandı İSTANBUL (A.A)

05 Ocak 2012 21:57

-Terim'e 5 bin liralık ceza onandı İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 5 bin liralık para cezasını onadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kurulun, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle PFDK'nın verdiği 5 bin liralık para cezasını oy birliğiyle onadığı bildirildi. Tahkim Kurulu, ayrıca Orduspor Kulübü'nün PFDK tarafından aldığı 30 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onadı.

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