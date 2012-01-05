-Terim'e 5 bin liralık ceza onandı İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 5 bin liralık para cezasını onadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kurulun, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle PFDK'nın verdiği 5 bin liralık para cezasını oy birliğiyle onadığı bildirildi. Tahkim Kurulu, ayrıca Orduspor Kulübü'nün PFDK tarafından aldığı 30 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onadı.