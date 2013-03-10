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Spor

Terim'den yönetime: Futbolcular bu sahada oynamak istemiyor

G.Saray'da Türk Telekom Arena Stadı’nın bozuk zemini sonunda futbolcuları isyan ettirdi

10 Mart 2013 11:08

Galatasaraylı futbolcular Türk Telekom Arena'nın zemininden dolayı teknik heyete dert yanarken, Teknik Direktör Fatih Terim de 2. Başkan Ali Dürüst, yönetici Abdürrahim Albayrak’la statta yaptığı zirvede “Bu işe acilen çözüm bulmalıyız” dedi. Terim dünkü antrenmanda da Albayrak’a “Futbolcular bu zeminde oynamak istemiyor” sözleriyle takımın rahatsızlığını bir kez daha aktardı.

Şampiyonlar Ligi gruplarından Cluj ile oynanan karşılaşmada aşağı yağış nedeniyle bataklığa dönen Arena bir daha toparlanamazken, sarı-kırmızılı futbolcular için kendi seyircisi önünde oynadığı maçlar adeta kâbus oldu.

Uzmanların güneş ışığı alamamasına bağladıkları sorunun çözümü için devre arasında yönetimin flaş kararı ile çimler değiştirilirken, bakıma alınan zemin Beşiktaş derbisine yetiştirilmişti. Ancak G.Saray’ın ikinci yarıda yağmurlu havaya denk gelen ilk maçında zemin ağırlaşırken, özellikle Schalke ve Orduspor maçlarında iki takım oyuncularının da büyük sıkıntı yaşamasına neden olmuştu. G.Birliği maçı öncesinde de hummalı bir çalışmayla stat hazır hale getirilmeye çalışılırken, yapılan tüm müdahalelere karşın sorun giderilemedi.

G.Birliği önünde rakip takım kadar kötü zeminle uğraşmak zorunda kalan sarı-kırmızılılarda duruma en çok tepki gösteren isimlerden biri takımın dünyaca ünlü golcüsü Didier Drogba oldu. Fildişili yıldız da kaçırdığı penaltının ardından kötü zemine isyanını yeri tekmeleyerek gösterdi.


Drogba patladı


Oyun içinde Drogba’nın yanı sıra başta Selçuk olmak üzere diğer futbolcular da duruma isyan ederken, maç bitiminde zemin konusunda sürpriz gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolcular 90 dakika bitiminde sahayla ilgili olarak yaşadıkları sıkıntıyı teknik heyetle paylaştılar. Özellikle Sneijder ve Drogba kaçırdıkları gollerle ilgili olarak zemini suçlayıp rahatsızlıklarını dile getirdiler. Bu nedenye futbolcular maç sonu basın toplantısına da geç geldiler.

Yalımcan Sarpyel'in Vatan gazetesindeki haberine göre, 2. Başkan Ali Dürüst, yönetici Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de maç sonu statta mini bir toplantı yapıp zemin konusunu masaya yatırdılar. Yaklaşık 1 saat süren bu zirvede Terim “Sıkıntıyı görüyorsunuz. Buna acilen bir çözüm bulmamız gerekiyor” dedi.

Bu arada Fatih Terim’in dün sabah yapılan antrenmanda Abdürrahim Albayrak ile yaptığı sohbet sırasında “Futbolcuların hiçbiri bu sahada oynamak istemiyor” demesi üzerine Albayrak da “Haklısın hocam. Bu duruma çözüm bulmak lazım" diyerek yaşanan sıkıntıyı gözler önüne serdi.

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