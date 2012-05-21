Terim'den yönetime 'çılgın' liste!

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim yeni sezon için transfer düğmesine bastı. Teknik direktör Fatih Terim, haftalar önce hazırladığı transfer listesine son şeklini verdi ve başkan Ünal Aysal'a sundu. Fotomaç'ın ulaştığı bilgilere göre, Terim'in listesi birbirinden klas isimlerle dolu. Listenin ilk sırasında, Real Madrid'den ayrılması beklenen Brezilyalı süper yıldız Kaka yer alıyor.

Golcü adayları dünya çapında

Yine Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve önceki gün İstanbul'a gelerek yöneticilerle transfer görüşmesi yapan Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, Manchester United ile sözleşmesi biten Bulgar golcü Berbatov, Liverpool'un forveti Kuyt, küme düşen Villarreal'in Brezilyalı golcüsü Nilmar, Toulouse'un Türk golcüsü Umut Bulut, Chelsea'de forma bulamayan golcü Lukaku ve takım arkadaşı Kalou, Serie A'dan Genova'nın santrforu Gilardino, Manchester United'ın sol kanattaki G. Koreli'si Ji-Sung Park transfer listesinin dikkat çeken diğer isimleri.

En son Grosicki eklendi

Öte yandan Fatih Terim'in önceki gün listeye Sivasspor'un 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Grosicki'yi de eklediği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için 50 milyon euro'luk dev bir transfer bütçesi ayıran başkan Ünal Aysal ise kurmaylarıyla birlikte listedeki isimler için çalışmalara başladı. "Galatasaray'a Ferguson modelini getireceğim" diyen Aysal, çok güvendiği ve uzun seneler takımın başında kalmasını istediği Fatih Terim'in her isteğini yerine getirmeye kararlı.