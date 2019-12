Terim'den UEFA'ya öneri

Viyana'da devam eden UEFA 8. Milli Takım Teknik Direktörleri Toplantısı'na katılan Terim, Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Biliç, Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ve Rusya Teknik Direktörü Guus Hiddink ile bir araya geldi.UEFA Teknik Komite Başkanı Andy Roxburgh'un yönettiği değerlendirme toplantısında konuşan Terim, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda, oyuncu sayısının 20+3 ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.Turnuva süresinin yaklaşık bir ay olduğunu vurgulayan Terim, ''Finale yükselen takımlar 6'şar maç oynuyor. Yorucu bir sezonun ardından uygulanan yoğun hazırlık programı, kas sakatlıklarının beklenenden fazla olması sonucunu doğurabilir. Bu bir araştırma konusu ve atletik performans ekibimiz bu konu üzerinde çalışıyor. Ancak UEFA'nın da artık bazı değişiklikleri düşünmesi lazım. 20+3'lük kadrolarda, turnuva devam ederken değişikliğe izin verilebilir'' diye konuştu.Euro 2008 yarı finalinde cezalıların da eklenmesiyle Milli Takım'da yalnızca 14 oyuncusunun kaldığını hatırlatan Fatih terim, ''Bunların 2'si kaleciydi. İlk tur maçları bittikten sonra takımlara, kadrolarına takviye yapabilme şansı verilmeli'' önerisinde bulundu.''SIRLARA VEYA MUCİZELERE İNANMIYORUM''Takımının Euro 2008'deki performansını değerlendiren Fatih Terim, ''Takım olarak dayanıklılık düzeyimiz çok yüksekti. Oynadığımız her maçta rakiplerimizden daha fazla koştuk. Antrenörlerimize ek olarak, ABD'den özel bir atletik performans ekibi getirmekle çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Bugünün futbolunda sırlar yok. Ben de sırlara veya mucizelere inanmıyorum. Felsefem çok basit aslında, hazırlık artı fırsat başarıyı getirir. Eğer kendinizi hazırlar ve fırsatı yakalarsanız, şansla buluşursunuz. Turnuvaya çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum. Oyuncularımız da fırsat için sonuna kadar savaştılar. Hep şanslarını kovaladılar. Onlara, Euro 2008'e kendimizi dünyaya hatırlatmak için geldiğimizi, bunun hem kendileri hem de ülkemiz için çok önemli bir fırsat olduğunu, hiçbir zaman pes etmemelerini söylüyordum. Onlar da etmediler'' dedi.''HER OYUNCU GRUBU İYİ BİR TAKIM OLMAYABİLİR''Uluslararası düzeyde takımların birbirine çok yakın olduğunu ve kolay maçın olmadığını dile getiren Terim, ''Bu durumda, başarı için takım kimyası önemli bir anahtar haline geliyor. Takımda iyi ilişkiler ve güçlü arkadaşlık, hazırlık dönemlerinde her zaman daha olumlu koşullar sağlıyor'' şeklinde konuştu.Daha iyi hazırlık yapan takımlarda her oyuncunun, oyunun her dakikasında maça hazır olduğunu kaydeden Terim, ''Ayrıca, kritik bir maçın son saniyelerinde, ihtiyaç duyduğunuzda takımda fedakarlık düzeyi yükseliyor. Her zaman söylüyorum, her oyuncu grubu iyi bir takım olmayabilir. Ama gerçekten iyi bir takım, birbiriyle iyi anlaşan oyunculardan kurulu olmalıdır'' diye konuştu.