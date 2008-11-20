Terim'den TRT protestosu

Fatih Terim, "Terim kalsın mı, gitsin mi?" anketi yapan TRT'nin canlı yayınına çıkmadı. Milli Takım'ın hocası, "Devletin televizyonu bu anketi yapma hakkına sahip değil" dedi



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, güzel bir futbol ortaya koyarak kazandıklarını söyledi. İlk 15 dakikada zorlandıklarını belirten Terim, "Hazırlık maçlarına motive olmak kolay değil. İlk 15 dakikadan sonra toparlandık. Biz geride olmayı sevmiyoruz. Gol yemek önemli değil, yanıt vermek, farkı yakalamak önemli. Tuncay çok güzel goller attı. İlk kez oynayan Eren sahanın en iyilerinden biriydi. Halil'i de çok olumlu buldum. Maçta sonradan oyuna giren Nuri, Sinan, Caner gibi oyuncular bizim geleceğimiz" dedi.



İspanya ile 2010 Dünya Kupası elemelerinde 28 Mart 2009'da deplasmanda, 1 Nisan'da İstanbul'da oynayacakları maçlara da değinen tecrübeli hoca, "Esas güzel maçlar onlar. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bu iki maçta" diye konuştu.



Fatih Terim maçtan sonra TRT'nin canlı yayınına katılmadı. Geçtiğimiz günlerde, "Terim kalsın mı, gitsin mi?" anketi yapan TRT'yi protesto ederek maçı değerlendirmeyen ay-yıldızlı ekibin hocası, basın toplantısında TRT'ye tepki gösterdi. Terim, "Ben anketlere alıştım, ama devletin televizyonu böyle bir anketi yapma hakkına sahip değil" ifadelerini kullandı.

