Terim'den sürpriz kadro



A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü tarihi İspanya sınavında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Terim forvet hattında Nihat-Semih ikilisine görev verecek.



Teknik Direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın İspanya karşısında sahaya çıkacağı ilk 11'i açıkladı.



Milliler, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadeleye, Volkan, Gökhan Gönül, Emre Aşık, Hakan Balta, İbrahim Üzülmez, Tuncay, Aurelio, Emre Belözoğlu, Arda, Semih ve Nihat'tan oluşan ilk 11'le çıkacak.



Zorlu karşılaşma öncesi futbol kamuoyu ay-yıldızlı takımın tek santrforla sahaya çıkmasını beklerken, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim sürpriz bir şeklinde 4-4-2 dizilişi ile mücadele edeceklerini açıkladı.



Terim düzenlediği basın toplantısında forvet hattında Nihat-Semih ikilisine görev vereceğini söyledi.



