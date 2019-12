Terim'den sürpriz kadro!

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya maçının 11'ini düzenlediği basın toplantısında açıkladı



Fatih Terim, yarınki maça Nihat Kahveci'nin kaptan olarak sahaya çıkacağını açıklarken, ilk 11'de şu futbolcuların yer alacağını söyledi:



Volkan, Gökhan Gönül, Emre Aşık, İbrahim Üzülmez, Hakan Balta, Tuncay, Aurelio, Emre Belözoğlu, Arda, Semih, Nihat.



Bu arada, İspanya'nın muhtemel 11'i ise şöyle:



Casillas, Sergio Ramos, Albiol, Pique, Capdevilla, Cazorla, Senna, Xabi Alonso, Xavi, Torres, Llorente.



'Büyümeye adayız'



2010 Dünya Kupası elemelerinde yarın İspanya ile oynayacak (A) Milli Takım'ın teknik direktörü

Fatih Terim, "Büyüme çağındaki çocuk gibiyiz, zaman zaman düşebiliriz ama büyümeyi çok isteyen bir takımız. Ondan dolayı korkmadan, çekinmeden oynuyoruz" dedi.



Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Terim, "Felsefemiz; Koşullar durum ne olursa olsun, sahaya kazanmak ve futbol oynamak amacıyla çıkmaktır. Kazanırız, kaybederiz ama bu felsefeden vazgeçmeyiz. İlkleri yapmak gibi benim ve oyuncularımın da alışkanlıkları var. Çok zor bir maç olacak ama yine milli takım bir ilke imza atmak için çıkacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim oyun felsefemizde değişiklik asla olmayacak" şeklinde konuştu.



İspanya'nın turnuvalarda çeyrek veya yarı final oynamadığı zaman İspanyol basını tarafından eleştirilmesinin doğal olabileceğini söyleyen Terim, "Ama biz, Avrupa üçüncüsü olduğumuz zaman bu çok büyük başarıdır. Biz, Almanya, İtalya, Fransa'dan gelmiyoruz. Biz, daha büyümeye aday bir ülkeyiz. Türkiye, her takımın dikkat etmesi gereken bir takım" ifadesini kullandı.



'Villa'sız İspanya tercihimdir'



Daha sonra soruları yanıtlayan Terim, Villa'nın sakatlığından dolayı oynamama olasılığıyla ilgili bir soruya, "Samimiyetle, Villa'sız bir İspanya tercih ederim. Son 5 maçında 7 gol attı ve çok iyi bir futbolcu. Ama şu da bir gerçek özellikle İspanya gibi takımlarda birinin yerine giren sonucu çok da fazla değiştirmiyor" yanıtını verdi.



İspanya ile Türkiye arasındaki puan farkının 2 olmasını tercih ettiğini kaydeden teknik adam, "Ben, İspanya'yı anlatırken bir tespitte bulunuyorum veya istatistik de denilebilir. Saygı duyduğumuz bir rakiple oynayacağız ama futbol, takdir edersiniz ki, saygı duyduğunuz takımlar karşısında teslim olacağınız anlamına gelmez. Herkesle her yerde oynarız" dedi.



Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Terim, maçın Santiago Bernabeu gibi önemli ve büyük bir statta oynanacak olmasıyla ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı:



"İspanya, uzun zamandır Madrid'e maç almadı. Belli ki, burada bizi baskı altında tutmak istiyorlar. Buradaki akustik, çok seyirci gelmesi, ciddi şekilde saha içinde önemli olacak. Ve biz maçın zor geçeçeği mesajını alarak bu şekilde bakıyoruz. Uzun zamandır Sevilla, Valencia, Murcia'da maç yapıyorlar. Şimdi Madrid'de olması bizi çok ciddiye alan ve maçın zor geçeceğine inandıklarını gösteriyor."



'İki numara yazan tişörtü bile almam'



İspanyol gazetesinde yayınlanan bir demecinde "İspanya 1. olur, Türkiye 2." şeklindeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Ben, gruplar çekildiği zaman genel kanı olarak İspanya birinci, Türkiye ikinci, Bosna üçüncü olarak konuştum. Ben pazarda çok beğendiğim bir tişörtte 2 numara yazıyorsa onu almam, 1 numarayı alırım" dedi.



Fatih Terim konuşmasında ayrıca Türk futbolunda futbolcu, medya, kamuoyu arasındaki ilişkiyle de ilgili açıklama yaparak, şunları söyledi:



"Yıllardır uluslararası kalıcı başarılar elde edilmesi için mücadele ediyorum. Bir zamanlar hayal edilmesi imkansız olan şeyleri gerçekleşirdik. Ancak hedeflerimizin gerisinde kaldık. Ülkemizdeki futbol algısını hala istediğimiz düzeye taşıyamadık. Pazar günü bir araya geldikten sonra sürekli rehabilitasyon yapıyoruz. Yalnızca fizik olarak değil, ligdeki rekabetin baskından da uzaklaşmaya çalışıyoruz. 5 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Her hafta bir kırılma, taraftar, medya ve kamuoyu baskısı oyuncuları öylesine etkiliyor ki, gerçek oyunlarını yansıtmakta ciddi olarak zorlanıyorlar. Böyle bir şey, hiçbir ülkede yok. 5. çalışma günümüz, futbolcuların daha yeni yeni yüzleri gülüyor. Sizce yazık değil mi? Bu algıyı değiştirmek zorundayız. Futbolun, kaybedildiğinde utanç duyulacak bir durum olmadığını göstermeliyiz. Futbolcuların insan olduğunu unutmamalıyız. Eğer bu oyunu sevip, gelişmesini istiyorsak, beklentilerimizin karşılanmasını istiyorsak, oyunculara saygı duymak zorundayız."



Basın toplantısının arkasından (A) Milli Takım, Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk antremanını yaparken, idmanın 15 dakikalık süresi basına açık tutuldu.



Öte yandan, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ender Arat, akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyete resepsiyon verdi.



Yaklaşık 700 kadar Türk taraftarın yer almasının beklendiği yarınki maçı, İspanya Prensi Felipe ve eşi Letizia'nın da izleyeceği öğrenildi.



Maç öncesi Santiago Bernabeu Stadı'nın önünde sponsor firmalar tarafından kurulan çadırlarda İspanya Milli Takımı'nın ürünleri satılırken, çocuklara yönelik futbol oyunlarının sergilenmesi de dikkati çekti.