Terim'den 'sözleşme' açıklaması: Birileri rahat etsin diye imza atamam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında son günlerde çok konuşulan sözleşme konusuna yönelik sert bir açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medical Park Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Terim, iyi oynamadıklarını ama çok pozisyona girdiklerini belirterek, "Haddinden fazla gol pozisyonuna girdik ama olmadı. Üç beraberlik bize yakışmadı ama futbolda oluyor böyle şeyler. Olacaksa bari başta olsun, Galatasaray bunları telafi edecek inşallah" dedi.

Milli maçlar sonrası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesi oyuncu değişikliklerinde bazı sıkıntıların olabileceğini vurgulayan Terim, "Olmaması için uğraşıyoruz ama maalesef oluyor. İlk 10 dakika 4 pozisyon var, 2 tane de direkten dönen top var. Ancak, neredeyse son 5 dakikada da yenilebilirdik, futbol böyle de bir oyun. O yüzden bir an evvel tüm sezona konsantre olmamız lazım. Muhakkak Real Madrid maçı her yönüyle daha değişik olacaktır ama ligdeki bu üçüncü beraberliğin çok hoşuma gittiği söylenemez" diye konuştu.

'Galatasaray seçenek değil'

Galatasaray Kulübü'nün sözleşmesini iki yıl uzatma kararı aldığı Terim, bir soru üzerine Galatasaray ile olan sözleşme meselesinin bir hayli uzadığını belirterek, "Ben 1974 yılında imza attım Galatasaray'a. Bir tane mukaveleye bakmadım, daha yakın bir zamanda 'Galatasaray beni bırakmadıkça ben de Galatasaray'ı bırakmam' diye beyanat verdim. Şimdi böyle yapmış biri olarak sözleşme, sözleşmeme meselesini maalesef sizler bir simge haline getirdiniz. Önümüzde o kadar önemli oyunlar ve maçlar var ki, oraya konsantre olacağımıza sözleşme meselesini Galatasaray'ın aleyhine hale getirdik. Yani sözleşme meselesinin bu şekilde devam etmesinin Galatasaray'a zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Galatasaray'ın kendisi için bir tercih ya da seçenek olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Hiçbir zaman da olmadı, bunun böyle bilinmesi gerekir. Bana 'gel' dediler geldim, 'çalış' dediler çalıştım, 'koş' dediler koştum, 'git' dedikleri zaman da direnirim, merak etmeyin. Ben bugüne kadar hiçbir zaman kurumsal olarak bakmadım, durumsal olarak baktım. Dolayısıyla olaya bu gözle bakmak lazım. Daha önce de sözleşmem vardı, şimdi de var. Bir kez olsun imzalanmış kağıtların içini okumadım. Böyle baktığımda sözleşmeyle ilgili hayatımda ağzımdan tek laf çıkmadı. Benim için çok önemli değil. Ancak, ne bundan önceki gelişlerimde ne bundan sonraki kalışlarımda, birilerinin içi rahat etsin veya içi rahat etmesin, rahatsız olsun diye imza atacak halim yok. Tekrar ediyorum, Galatasaray benim için bir seçenek değildir. Kimse bununla uğraşmasın. Başkanımızın da dediği gibi bu konuyla ilgili Galatasaray'ı yıpratmaya da çalışılmasın. Beni de başkanımla karşı karşıya getirecek bir durumun olmaması, en önemlisidir" şeklinde konuştu.

'40 yıldır yapmadım'

Aynı zamanda A Milli Takım'ın da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu ile sezon öncesinde Emirates Kupası'nda anlaştıklarına dair söylentiler olduğunun belirtilmesine tepki gösterdi.

Tecrübeli teknik adam, nasıl biri olduğunun bilindiğini dile getirerek, "Bu yaklaşım benim ahlak anlayışıma uymaz. 40 yıldır yapmadım, yapmam. Bunu söyleyenler, bunu yazanlar ve de özellikle bunu yayanlar, kendilerinin ahlak anlayışına uyabilir ama benimkine uymaz. Tabi kendileri ahlaksız olunca, başkalarını da öyle zannedecektir. Dolayısıyla onlardan beklenen de budur. Ancak kusura bakmasınlar ben öyle bir insan değilim. Bunları kimin ne maksatla, hangi amaçla yaydığını, söylediğini ve yazdığını sizin gibi ben de biliyorum. Beni bazı şeylere mecbur etmesinler. Dolayısıyla yok Emirates'ten önce, yok sonra... Ne alakası var, imza nerede? Nerede bu mukavele. Üzerine senaryo yazmayı bırakalım. Kimin ne maksatla, neyi, neden yaptığını hepimiz bilecek kadar bu alemin içerisindeyiz. Hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz" dedi.

Attığı imzaların arkasında durduğunu vurgulayan Terim, "Galatasaray'da zaten birer sene gidiyor imzalarımız. İlk anlaşmam da bir seneydi. Başkanımızın da beyanatı yok mu 'başarıya dayalı her sene imzamız devam eder' diye. Çok da güzel devam ediyor birer senelik. Galatasaray'da ben 30 yıl da kalabilirim, 40 yıl da kalabilirim ama birer birer, ondan fazlası olmaz. Bende bir değişme yok. Dediğim gibi birileri rahat etsin ya da birileri rahat etmesin diye imza atacak halde de değilim, benim sözüm kafidir" değerlendirmesinde bulundu.

'Riera'yı Real maçında kullanacağım'

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında sol bek mevkisinde Albert Riera'yı kullanmayı düşündüğünü aktaran Terim, "Hakan Balta, bizim defanstaki önemli oyuncularımızdan birisi ama her dakika performansı yüksek olmayabilir. Riera'nın hücum etkinliği fazla ama defansif anlayışı Hakan'ın daha iyi. Altı yabancıya yer verdiğimiz zaman diğer taraftan Eboue'yi eksiltmemiz lazım ama Şampiyonlar Ligi'nde yabancı sıkıntımız yok. Gerekirse daha fazla yabancıyla oynayabiliriz" şeklinde konuştu.

Erman'ın yerine Aydın

Deneyimli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Erman Kılıç'ın yerine Aydın Yılmaz'ın isminin bildirilmesiyle ilgili yapılan eleştirilere değinerek, "Tarafların birbirini istediği bir anlaşma yaptık. Erman'ı isterken kendisi de bizi istedi. Kimseye banko kadro garantisi vermiyoruz. Erman, 1,5 ay içinde iki kupa kazandı. Emirates Kupası dahil emeği geçmiş birçok oyuncunun yerine Erman'ı koydum. Erman buraya sadece Şampiyonlar Ligi oynamaya mı geldi? Şampiyonlar Ligi kadrosunda olmayınca, Erman birden bire çok önemli oldu. Kendisi çok düzgün bir çocuk. Erman'ın önünü açtık. Kendisi sürekli sahada olmayı tercih etti. Biz de ona yardımcı olduk. Erman burada kalabilirdi. Türkiye Ligi ve kupasında oynayabilirdi. Sürekli oynayabileceği bir yer isteyebilir. Bundan doğal bir şey yok ama bunu Aydın'la bağdaştırmak insanları kandırmak demektir" diye konuştu.

Aydın Yılmaz'ın Galatasaray'la yeniden sözleşme imzalamasıyla Erman Kılıç'ın ayrılmasının alakası olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Birileri, 'Aydın gezerken...' diye eleştiriler yapıyor. Aydın gezerken size mi soracaktı? Gezerse ceremesini çekecek. Galatasaray hangi parayı isterse ona imza attı. Aydın, dışarıyı denemek istedi. Burak da aynı şeyi istemedi mi? Biz bunlara bir şey demiyoruz, yardımcı oluyoruz. Aydın'ın Erman'la ne alakası var. Kendisi Galatasaray'ın bir çocuğu. Herkesten de fazla çalışıyor. Erman da sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir arkadaşımızdı. Galatasaray taraftarının Aydın'a herhangi bir şekilde kızmasını istemem" ifadelerini kullandı.

'Hakaretten 9 dava açtım'

Şahsına yapılan hakaretler için 9 dava açtığını söyleyen Fatih Terim, "Ben kritik de edilmeliyim, eleştirilmeliyim de. Bizi doğruya çekmeye yönelik her türlü eleştiriye eyvallah ama bunun dışındakilere müsaade edecek halimiz yok. Ben iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Yardım etmek için bana yapılan teklifi kabul edip, bir de hiçbir ücret almadan devam edeceğimi söylüyorum ama yemediğim dayak kalmadı. Allah büyük, bazı şeyleri ona havale ediyorum" şeklinde görüş bildirdi.

'Metin Oktay benim için özel anlam taşıyor'

Ölümünün 22. yıl dönümü olan Galatasaray'ın efsane oyuncusu Metin Oktay'ın kendisi için özel bir kişi olduğunu aktaran Terim, "Metin ağabey benim için özel bir anlam taşıyor. Transferimdeki en önemli isimdi. Allah rahmet eylesin. Herkes, her ölüm yıl dönümünde gönlünden, dilinden gelen her şeyi söylüyor. Ben de Buse'nin akıl ettiği şeyi yaptım ve göğsüme Metin Oktay fotoğrafı yapıştırdım. Drogba'nın yaptığı da ona göndermeydi. Güzel bir şey yaptığını düşünüyorum. Hepimizin kralı o. Tanımaktan dolayı keyif aldım, mutlu oldum, şimdi de gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.