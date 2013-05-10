T24 LogoT24 Logo
Spor

Terim'den Sergen Yalçın itirafı

'Milan'a gittiğimde de Sergen'i almak için de bir düşüncem olmuştu. Onu da söyleyeyim. Kendisinin de haberi var, konuştuk daha sonradan'

10 Mayıs 2013 12:13

Galatasaray teknik direktörü ve eski Milli takım hocası Fatih Terim, Kanaltürk'te katıldığı programın yorumcularından Sergen Yalçın ile ilgili bir itirafta bulundu. Terim, ilk kez Milan'ı çalıştırdığı dönemde Sergen'i transfer etmeyi düşündüğünü ancak gerçekleşmediğini açıkladı.

Sergen ile ilgili anılarını paylaştığı bölümde Terim, yıldız futbolcunun futbolu erken bıraktığını söyleyerek, "Sergen'e çok serzenişte bulunmuşumdur. Gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden bir tanesi. Daha fazla oynamalıydı. Ona da serzenişlerim olmuştur. Sergen iyi futbolcu değildi, büyük futbolcuydu. Fark yaratacak bir futbolcuydu. Çok önceden çalışma imkanı bulabilseydik daha değişik olabilirdirdi belki herşey. Ama ben onunla çalıştığım için, öğrencim olduğu için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Terim Milan'ı çalıştırdığı dönemde Sergen'i transfer etmek istediğini de itiraf ettiği açıklamasında, "Futboluyla var olduğu dönemde kısa sürede büyük işlere imza attı. Hatta şunu da söyleyeyim Milan'a gittiğimde de Sergen'i almak için de bir düşüncem olmuştu. Onu da söyleyeyim. Kendisinin de haberi var, konuştuk daha sonradan." şeklinde konuştu.

ETİKETLER

fatih terimsergen yalçınitirafmilanfutbolfutbolcugalatasaraymilli takım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24