Terim'den Sergen Yalçın itirafı

Galatasaray teknik direktörü ve eski Milli takım hocası Fatih Terim, Kanaltürk'te katıldığı programın yorumcularından Sergen Yalçın ile ilgili bir itirafta bulundu. Terim, ilk kez Milan'ı çalıştırdığı dönemde Sergen'i transfer etmeyi düşündüğünü ancak gerçekleşmediğini açıkladı.

Sergen ile ilgili anılarını paylaştığı bölümde Terim, yıldız futbolcunun futbolu erken bıraktığını söyleyerek, "Sergen'e çok serzenişte bulunmuşumdur. Gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden bir tanesi. Daha fazla oynamalıydı. Ona da serzenişlerim olmuştur. Sergen iyi futbolcu değildi, büyük futbolcuydu. Fark yaratacak bir futbolcuydu. Çok önceden çalışma imkanı bulabilseydik daha değişik olabilirdirdi belki herşey. Ama ben onunla çalıştığım için, öğrencim olduğu için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Terim Milan'ı çalıştırdığı dönemde Sergen'i transfer etmek istediğini de itiraf ettiği açıklamasında, "Futboluyla var olduğu dönemde kısa sürede büyük işlere imza attı. Hatta şunu da söyleyeyim Milan'a gittiğimde de Sergen'i almak için de bir düşüncem olmuştu. Onu da söyleyeyim. Kendisinin de haberi var, konuştuk daha sonradan." şeklinde konuştu.