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Spor

Terim'den oyuncularının cep telefonlarına yeni uygulama!

Terim, oyuncularının cep telefonlarından rahatlıkla kullanabileceği bir uygulamayı devreye soktu

25 Şubat 2018 15:44

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, özel bir şirket aracılığıyla takımda yeni bir uygulama devreye soktu. Buna göre futbolcular artık maçların ardından kendilerine özel hazırlanan görüntülere ve istatistiklere anında ulaşabilecek.

Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim oyuncularının cep telefonlarından rahatlıkla kullanabileceği bir uygulamayı devreye soktu. Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre özel bir şirket tarafından sağlanan destekle, Avrupa’nın dev takımlarının da faydalandığı bu uygulamayı kullanabilmeleri için her oyuncuya birer şifre verildi.

Sisteme cep telefonlarından ya da tabletlerinden giriş yapabilen oyuncular, forma giydikleri maçların hemen ardından kendileri için özel olarak hazırlanan maç görüntülerini, istatistiklerini ve bireysel performansları ile ilgili en ince ayrıntıları görebilme imkanına kavuştu.

Terim’in de bu sistemle birlikte tüm oyuncularla ilgili görüntü ve bilgilere anında ulaşabildiği aktarıldı.

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