-Terim'den Melo'ya övgü İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Samsunspor maçında yaşadıkları sıkıntılı dönemi, ikinci golü erken bulamamalarına bağladı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, Samsunspor maçının genel olarak kendi kontrollerinde geçtiğini aktararak, ''Gol yediğimiz ana kadar herhangi bir pozisyon yaşamadık. Gol de bir pozisyon değildi. Bu tip maçlarda 2. golü bulmak lazım ki, rahat bir ortamda oynayabilesiniz. 1-0'ın garantisi yok. Yaşanılan şok ve moral bozukluğu sonrası galibiyet için tekrardan toparlardık ve 2 gol daha bulundu'' dedi. Elde ettikleri 3 puanın önemine dikkat çeken Terim, ''Bu 3 puan içerisinde, oyunu kontrolümüz altında tuttuğumuz, hakikaten zaman zaman çok zevk veren işler oldu. Üç puan da bununla beraber olunca güzel. Oyuncularımız ve seyircilerimizi kutluyorum. Burayı doldurmak kolay değil. Ümit ederim böyle devam ederiz'' diye konuştu. -''Melo muhteşem bir maç oynadı''- Fatih Terim, Samsunspor maçında attığı gol ve sergilediği performansla dikkati çekmeyi sürdüren Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'ya övgü yağdırdı. ''Felipe Melo bugün hakikaten herkesin ortak görüş olarak söylüyorum, muhteşem bir maç oynadı'' diyen tecrübeli teknik adam, ''Sadece attığı golle değil, futbolculuğuyla çok önemli mesajlar verdi bugün. Hücumda, defansta, top kullanmada, seyir zevkinde bugünün en önemli oyuncularında bir tanesiydi'' ifadelerini kullandı. Bugün sarı-kırmızılı formayla ilk maçını oynayan Albert Riera'yla ilgili olarak da Terim, ''Riera hala hazır değil. Bizimle 5 veya 6 antrenman yaptı. Kendisinden beklenenin üzerinde bir performans gösterdi. Sol ayağı iyi olan, iyi işler yapabilen bir oyuncu. Oyuncularımız birbirini tanıdıkça, çok daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Genel olarak bugün herkes iştahlıydı. Burada seyircimizin de çok önemli rolü var. Daha yolumuz çok. Daha güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum. Kat etmemiz gereken çok yol var'' diye konuştu. Terim, kadrolarında çok yeni oyuncu olduğuna ve bir adaptasyon süreci gerektiğine dikkati çekerken, şu ifadeleri kullandı: ''Bir çok oyuncumuz yeni. O yüzden biraz zamana ihtiyaç var. Seyirci zaten tepkisini iyi yönde gösteriyor. O da önemli bir coşku yaratıyor oyuncularda. Neredeyse yüzde 50'si, belki daha fazlası yeni. Değişim devam edecek. İyi futbolu 90 dakikaya yayıp, hoş futbol izletmek istiyoruz. Bir zaman gerekiyor. 11-12 kişi veriyoruz bir milli takımlara. Bu bize gurur veriyor ama 7-8 kişiyle antrenman yapıyoruz yeri geliyor. Liverpool maçından sonra ağustos ayında lige devam etseydik, çok daha iyi olurdu. Üzerine koyamadan zaman geçti. Bazı oyuncuları geç aldık. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Bir takım şeylere ihtiyaç var.'' Atılan goller sonrası yedek kulübesindeki oyuncuların yaşadığı sevince dikkati çeken Terim, ''Benim dikkatimi çeken, golden sonra kulübedeki sevinç yumağı. Bu bir takım için çok önemli. O arkadaşlık, sevgi ve grup çok önemli'' dedi. -''Sıkışık takvimde rotasyon''- Fatih Terim, bu sezonun geç başlaması nedeniyle sıkışık bir takvimde maçların oynanacağını vurgularken, kadroda da buna göre rotasyonların gerçekleşeceğini aktardı. ''Sıkışık takvimde rotasyon olabilir. Hep beraber oynayacağız ve oynamalıyız'' ifadelerinin kullanan Terim, ''Dün sakatlar haricinde hep beraber kampa girdik, buraya hep beraber geldik, maçtan sonra da hep beraber yenileme çalışması yaptık, yarını izinli geçirmek için. Kolay değil 7-8 günde 3 maç ama olmalı, şikayetimiz yok. Diğer oyuncularımız da oynayacaklardır. Oyuncular bunun için var. Bazen birileri oynar, bazen başkaları formda olur. Biz de elimizden geldiğince adil olmaya çalışıyoruz. Herkes burada eşittir ve bize eşit mesafededir. Herkesten faydalanmayı düşünüyorum. Hep öyle yaptım. Sakatlıklar olacak, yapacak bir şey yok. Çağlar sakat, Hakan Balta sakat olsa arayışımız olacak takım içinde. Biz sistemimiz içinde en formda olanı seçmeye çalışıyoruz'' diye konuştu. Bugün sakatlanan Eboue'nin çarşamba günkü Kardemir Karabükspor maçına hazır olmasını beklediğini aktaran Terim, Servet Çetin'in de yetişeceğini umduğunu söyledi. -''Baros'a tepkim yedek kulübesine gelmemesiydi''- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında oyundan aldığı Milan Baros'la ilgili yaşanan sıkıntıya açıklık getiren Fatih Terim, tepkisinin bu oyuncunun yedek kulübesine gelmemesine olduğunu vurguladı. Basında konunun yanlış aksettirildiğini savunan Terim, ''Baros çıkarken benim tepkim, kulübeye gelmemesineydi. Çıkarken konuştuğu, söylendiği falar yazıldı. Böyle bir şey yok. Öyle olsa burada olamazdı. Baros uzun zamandır oynayamayışının sıkıntısını yaşıyor. İnşallah eski formuna ulaşır'' dedi. Kazım Kazım'a oyundan çıkarken bazı tepkilerin olduğunun aktarılması üzerine de Terim, ''Tepki olmamalı. Seyircimiz bunu aşmış olmalı. O da biraz toparlanacak tabii'' ifadesini kullandı. -Sağlık ekibi konusu- Galatasaray'ın sağlık sponsoru Medical Park ile Fatih Terim'in sağlık ekibindeki tercihler nedeniyle sorun yaşandığı iddialarının sorulması üzerine Terim, şunları söyledi: ''Galatasaray Kulübünün bir başkanı, yönetimi, profesyonelleri var. Ben de buraya yardım etmekle mükellefim. Bizim için tüm sponsorlar önemlidir. Herkese de elimizden geldiğince yardım ederiz. Bunun dışında fazla bir şeye girmenin manası yok. Ben buraya en önemli ekipleri kurmakla mükellefim. Medical Park'ın da bize yardımı açık. İtirazımız yok. Ekibimiz de güzel çalışıyor. Mesele, sporcularımızın sağlıklı bir şekilde sahaya sürülmesi. Az sakatlık yaşanması veya kısa yaşamaları takımın çok lehine şeyler. İnşallah böyle devam eder.'' -''Ortam yeteri kadar gergin''- Tecrübeli teknik adam, İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisi sonrası Galatasaray Kulübü eski yöneticisi olan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile kulüp başkanı Ünal Aysal'ın hafta için yaptıkları açıklamalarla ilgili olarak yöneltilen bir soru üzerine, kendisinin göreve geldiği şartlara dikkati çekti. ''Bir takım şeyleri yerli yerine oturtmak lazım. Eğer Galatasaray'ın acil olarak çabucak ayağa kalkmaya ihtiyacı olmasaydı, bana zaten ihtiyacı yoktu. Yüzlerce hoca bulur Galatasaray'' diyen Terim, ''Ben buraya 5-10 maç için gelmedim. Galatasaray'ın bana ihtiyacı var diye geldim. Bir maç kaybettik, yine kaybedebiliriz. Bir bütünü dizayn etmeye çalışıyoruz ve kolay da değil. Ben kaybetmeyi seven bir insan değilim ama bunlar var. Ben futbolun içinde kalmak istiyorum ve tartışmalara girmek istemiyorum. Galatasaraylıların objektif olarak olayları izlediğinden hiç şüphem yok. Ortam zaten yeteri kadar gergin. Bir de biz germeyelim. Eğer bir tane aklı selime ihtiyaç varsa, ben onu kendi adıma kullanayım'' şeklinde konuştu. -Gökhan Zan'ın hatası- Fatih Terim, Galatasaray'ın yediği golde pas hatasını yapan Gökhan Zan'la ilgili olarak, bu tip durumlarda faturayı asla bir oyuncuya kesmediğini aktardı. Kendisinin özel olarak çektirdiği görüntülerden pozisyonu tekrar izleyeceğini ve ona göre bir karar vereceğini anlatan Terim, ''Ne olursa olsun, santrada kaptırdığınız bir toptan sonra gol yememeniz gerekir. Tekrar izlemem lazım ama çok yalnız kaldık bir anda. Pozisyon vermemek ne kadar önemliyse, bu tip hatalar da o kadar önemli. Bunun üzerinde duracağız. Bir diğer arkadaşının her an hata yapabileceğini düşünecek herkes. Belki Gökhan'ın orada 5 tane daha seçeneği var. Olabilecek bir hadise. O ana kadar Gökhan sahanın en iyilerindendi. Bunu kademeli olarak eritmemiz gerekirken, gol yedik. Orada hatayı tek oyuncuya kesmem. Hepimizin hatası var orada. O anda o kadar rahatlardı ki hepsi. Ama futbol sizi bir anda ciddiyete getirir'' diyerek sözlerini tamamladı.