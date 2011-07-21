-TERİM'DEN MAĞLUBİYET AÇIKLAMASI OSNABRÜCK (A.A) - 20.07.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın daha iyi olması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Gücümüz daha yerinde değil'' dedi. Terim, Galatasaray'ın Twente ile yaptığı hazırlık maçının sonrasında gazetecilere açıklamasında, mağlubiyetlerden hoşlanmadığını ancak eksikliklerin görülmesi ve hazırlıkların hangi düzeyde olduğunun bilinmesi açısından bu maçların önemli olduğunu söyledi. Hollanda ekibinin Galatasaray'a oranla daha hazır olduğunu ifade eden Terim, maçtan gerekli dersleri çıkardıklarını ve taktiksel çalışmaların daha da artacağını belirtti. Fatih Terim, liglerin ertelenmesi olasılığıyla ilgili soruya da ''Biz şu anda federasyonun açıkladığı takvime göre hareket ediyoruz ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız başka bir açıklama yaparsa ona göre kendi hazırlıklarımızı ayarlarız'' yanıtını verdi. Hazırlanmaları için daha 10-15 güne ihtiyaçları olduğunu belirten Terim, takımdaki futbolcuların aynı seviyede olmadıklarını, tüm futbolcuların aynı seviyeye gelmeleri gerektiğini ifade etti. Galatasaray'a transfer yapılmasını istediğini dile getiren Terim, transferlerin hem yabancı hem de yerli olmasını istediklerini ancak yerli transferin çok zor olduğunu söyledi. Muslera'nın transferini başarılı bulduğunu ifade eden Terim, ''Arkadaşlarımız iyi iş başardı. Dünyada 10 kaleciden birisi kendisi. Kupada iyi oynuyor. Kupadaki takımımız da belli. Biz de Uruguay'ı destekleyeceğiz'' diye konuştu. Sarı kırmızılı oyunculardan Ujfalusi de maçtan sonra yaptığı açıklamada, Twente maçının önemli bir hazırlık maçı olduğunu, takım olarak performanslarının bir adım daha ileri gittiğini ifade etti. Galatasaraylı Cluio da Twente karşısında iyi futbol oynadıklarını düşündüğünü, lig başlayana kadar da daha iyi yerlere geleceklerine inandığını söyledi.