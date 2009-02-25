Terim'den Korkmaz yorumu

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BÜLENT KORKMAZ DEĞERLENDİRMESİ

Bursasporlu taraftarlarca oluşturulan bir internet sitesince Bursa Suare'de düzenlenen ''Yılın En İyileri'' ödül törenine katılan Terim, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.(A) Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri (D) Grubu'nda İspanya ile 28 Mart ve 1 Nisan'da yapacağı maçlara değinen Terim, bu zorlu karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Terim, 28 Mart'ta deplasmanda yapılacak ilk karşılaşmanın büyük olasılıkla Madrid'te Barnebau Stadında oynanacağını belirterek, şöyle devam etti:''Maçı Madrid'e almaları güzel. Barnebau Stadı çok güzel. 90 bin seyirci olur mu olur, o da güzel. Çok hoş bir ortam olacaktır. Bizim oyuncularımız da bu güzel ortamı inşallah daha fazla güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaktır. İspanya ile 4 günde iki maç oynayacağız. Ümit ediyorum ki İspanya karşısına ideal kadromuzla çıkabiliriz. Mesela şu anda ayağı kırıldığı için Servet'i kaybetmiş bulunuyoruz. Ümit ediyorum bu fazlalaşmaz. Ama şartlar ne olursa olsun orada çıkıp oynayacak olan oyuncularımız, diğerlerini aratmayacaktır.''Terim, bir gazetecinin, ''Galatasaray'da bayrak teslimi devam ediyor. Öğrenciniz Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın başına geçti. Ne diyeceksiniz?'' sorusuna, ''Bugün, bir talebemizin, Ertuğrul Sağlam'ın antrenmanına ve tesislerine geldik. Bir talebemiz de Galatasaray'ın başına geldi. Bülent Korkmaz, ümit ediyorum ki teknik adamlıkta da futbolculuğu kadar başarılı olacaktır. Herkesin yardımcı olması gerekir'' cevabını verdi.Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe dışındaki tüm takımları yerli teknik direktörlerin çalıştırdığının hatırlatılması üzerine Terim, şunları söyledi:''Türk teknik adamlar için zaman zaman söylediğim şeyler demek ki yerine geliyor. Türk insanının kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyleyen biriyim. Bunun içinde teknik direktörlerimiz de var, antrenörlerimiz de... Onlar bizi daha güzel yerlere taşıyacaklardır. Şans verildiğinde, güvenildiğinde, sabredildiğinde Türk insanı çok önemli şeyler başarabileceğini gösteriyor. Bundan dolayı da son derece memnunum. Çünkü aşağı yukarı çok uzun yıllar önce de ben bunları söylediğim için, fikirlerimin teyit olmasından da son derece memnunum.''Bu arada ödül gecesinde Fatih Terim ''Yılın Teknik Adamı'' ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da ''Yılın Yönetimi'' ödülüne layık görüldü.