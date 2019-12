Terim'den istifa sinyali

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, şansımızın az olduğunu bildiklerini, sonuna kadar savaşacaklarını belirtirken, Ermenistan maçı sonrası yönetim kurulu ile görüşüp durumunu değerlendireceğini söyledi.



A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Belçika maçından önce basın toplantısı yaptı.



Terim, "Emre ve Arda zaten cezalı artı Nuri ve Sercan'ın şu anda bizimle devamına karar vermiştik, devam ediyorlar. Aynı zamanda sağlık ekibimiz de tedavilerine devam ediyor. Sabri'yi çıkardık sakatlığından dolayı, ve de sakat olup da çağırmadığımız maalesef bir çok oyuncumuz var ama şu anda Nuri ve Sercan var. Onların da yarın oynayıp oynamayacağına bu akşam karar vereceğiz. Sercan'ın zor da Nuri belki" dedi.



"Dünya Kupası'na yükseleceğimize inanıyoruz." diyen Terim, "Şansımızın çok az olduğunu biliyoruz. Gerçeklerle hareket eden bir grubuz ama futbolda çok şeyleri biri olarak ve başarmış bir takım olarak bu küçük olan şansımızı da kovalayacağız sonuna kadar. Yarın akşam zaten Belçika maçı başlamadan neticeyi almış olacağız. Sanıyorum sizde olsanız küçük de olan şansı kovalardınız, bizde kovalayacağız" diye konuştu.



rupta dezavantaj denebilecek ne kadar şey varsa başlarına geldiğini söyleyen Terim, "O yüzden yeni bir antrenör, şimdi başlaması, o antrenörün önemli bir antrenör olması ve ayrıca Belçika'nın rahat olması bunların hepsi bizim aleyhimize. Bu grupta bazen böyle üst üste gelebiliyor. Veya o direk, bu direk giriyor girmiyor bunlar oluyor. Önce bir defa Dick Advocat'la ilgili, iyi bir arkadaşım, iyi bir dostum, iyi bir meslektaşım. Kendisine başarılar diliyorum, çok da başarılı, özellikle Zenit'te. Başarılar diliyorum kendisine, kucaklamak isterdim ama maalesef bir maç ceza aldım, dolayısıyla ceza aldım. Başarılar diliyorum tüm maçlar boyunca. Avrupa Şampiyonası'nda da sevgili meslektaşıma başarılar diliyorum. Şartlar ne olursa olsun biz her halükarda Belçika'yı analiz eden, tanıyan, oynayan bir ekibiz. Kimsenin kimseden saklayacağı herhangi bir şey yok, herkes birbirini tanıyor. Oynayan da kazanıyor, dolayısıyla Dick Advocat ve Belçika milli takımına başarılar diliyoruz, hem yarın hem de Avrupa Şampiyonası'nda" ifadelerini kullandı.



Terim, "Biliyorsunuz ben dördüncü hakeme bravo başardın dediğim için ceza yedim, gelen raporu da okudunuz herhalde" dedi.



İlk Belçika maçında yaşanan gerginlik hakkında da Terim, "Açıkçası bizim değil ama Belçika basınının özellikle böyle görmesi, o gün de öyleydi, bugün de böyledi, yani hakemi tesir altına alma adına yapılan provekeydi. Ancak sahada böyle şeyler oluyor. Herhangi bir sorun yok. Çünkü maçta zaman zaman her hocanın, her hakemin başına geliyor. Bizim dostluklarımız devam ediyor. Ancak o gün için o 2 puan bizim şimdi aradığımız 2 puan" şeklinde konuştu.



"Maçtan önce gelecek Bosna galibiyet haberinin herkesin üzerinde bir moral bozukluğu tesiri bırakmaması mümkün değil," diyen Terim, "Ancak her milli maç ne özeli vardır, ne moralinizin bozukluğu vardır, kazanmak önemlidir. Hem sıralamadaki yeriniz, hem bundan sonraki çekilecek kuradaki önem sonradan çıkıyor. Muhakkak tesir edecektir, buna etmez dersek doğru yaklaşmış olmayız. İnşallah tam tersi olur" dedi.



Terim, Yaklaşık 4 yıldır görevdeyim. Bu süreç içerisinde 25'i özel, 30'u resmi 55 tane maç yaptım. 25 özel maçının 10 tanesinde galibiyet, 9 mağlubiyet, 6'sı beraberlik. 30 resmi maçın 16 sını kazandık, 7'sini kaybettik, 7'sini berabere bitirdik. Genel tabloda 26 galibiyet, 16 beraberlik, 13 mağlubiyet aldık. Resmi maçlarda 55 gol attık, 35 gol yedik. Özel maçlarda ise attığımız gol sayısı 33, yediğimiz gol sayısı 26. Bu dönem tüm zamanlar içerisinde bir teknik adamın bir defada milli takımda en uzun süre görev aldığı dönemdir.Bu dönem, Milli Takım'ın tarihteki hiçbir süreçte kıyaslanmayacak ölçüde maç kazandığı ve gol attığı dönemdir. Ve bu dönem Milli Takım'ın tarihindeki en istikrarlı dönemdir. Dünya Kupası elemelerinde bizim, sizin ve hepinizin beklentilerinin çok uzağındayız. Belçika-Türkiye, Estonya-Bosna Hersek maçının sonucunda tüm ümitlerimiz bitebilir de. Ancak böyle olsa bile, Türk Milli Takımı'nın bu dönemde yaşadığı başarıyı gözardı etmek anlamına gelmesin" dedi.



Önümüzde kazanmamız gereken iki tane çok önemli maç olduğunu belirten Terim, "Ben buna odaklanmış durumdayım. Diyelim ki herşey olumsuz gelişti, o zaman ne yapacağız? Ermenistan maçından sonra yönetimle görüşecek ve kararımı vereceğim. Başta sayın başkanımız Mahmut Özgener ve Levent Kızıl olmak üzere tüm yönetim kurulumuzun bugüne dek hep takdirle karşıladığım ve sözünü ettiğim desteklerini gördüğümü ifade edeyim. Onlarla görüşmeden bir karara varmam aramızdaki dostluk ilişkisine saygısızlık olur. Onlarla görüşmeden kararımı açıklamayacağım. Sadece A milli takımda değil, tüm milli takımlarda başlamış devam eden ve başlama aşamasında bir çok projemiz var. Yönetimin devam etmem yolunda açıklamaları var, benim ülkeme kupa sözüm var, dışarıdan gelen teklifler var. Tüm bunları değerlendirirsek bu ay Ermenistan maçı sonrası ikinci yarısında kararımı vereceğim" şeklinde konuştu.



Neredeyse hiçbir milli maça üst üste iki kadroyla çıkamadığımızın altını çizen Fatih Terim, "Bir çok arkadaşımızı da iyileştirip gönderdik. Sakatlıklar maalesef futbolumuzun üzerinde önemli durulması gereken çok önemli bir sorun. Lig sert oynanıyor, hiç itirazım yok. Bazı kulüplerin antrenman sahası, liglerin yapıldığı çoğu stadın zemini uluslararası standardın altında, kabul ediyorum. Yaşanılan sakatlıklar bunlara bağlayabiliriz. Özelikle darbeye bağlı olmayan ve batıda hiçbir ülkede rastlanmayan yoğunluktaki sakatlıklar, önemli ölçüde beslenme, dinlenme ve yükleme evrelerindeki özensizlikten kaynaklanıyor. Türk futbolunun bu ciddi sorunun giderilmesi için oyuncu başta olmak üzere çok yönlü bir sorgulamanın içerisine girmesi artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Bir yandan performans, bir yandan da ekonomik kayıpları düşünecek olursak bu ikisini yoğunlaştıran bu sakatlıklar hele hele bizim gibi milli maçlarda oynayan takımlar için kapasite kullanımındaki olumsuz etkilere neden oluyor. Nitekim hazırlıyorsunuz bir onbir, kafanızda bir şablon var, 13, 14 hatta bir maçta 10 kişiyi kamptan gönderdik. Dolayısıyla artık futbolun her elementi, futbolcular başta olmak üzere bu sorunu ciddi ele almamız lazım. Sercan'ı belki Bursa'da oynatabiliriz, MR çektirdik ve MR çektirdiğimizde maalesef bu maç oynayamayacağını sağlık ekibimiz söyledi. Nuri'yi büyük ihtimalle yetiştireceğiz, yetişecek. Geldikleri günden beri Sabri'yi gönderdik. Sakatlıklar belimizi büküyor, alternatifi de sakatlanıyor" dedi.



Terim, Frank Rijkaard'ın, Gökhan Zan'ın milli takımdan sakat döndüğü biçimindeki açıklamasıyla ilgili olarak da, ''Sanırım ortada bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış yönlenme var. Gökhan Zan, milli takıma geldiğinde arka adalesinde zorlanma vardı. Sağlık ekibimiz çok kısa süre içinde bu ağrıları halletti, antrenmana çıkardı ve maça hazırladı. Bu sorun giderildi. Maç sırasında kasığında bir sakatlık oluştu. Aynı yerde değil. Değerli meslektaşım Rijkaard'ın kamuoyuna yansıtıldığı anlamda bir açıklama yapmış olacağını düşünmek bile istemem'' dedi.



Terim, grubu 2. sırada bitirme şanslarının çok az olduğunu bildiklerini belirterek, ''Ama inanıyoruz. Gerçeklerle hareket eden bir grubuz. Futbolda çok şey başarmış bir ekip olarak, küçük olacak şansımızı sonuna kadar kovalayacağız'' dedi.