-Terim'den Doğan'a övgü ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ''Ziya Doğan benim en iyi oyuncularımdan biriydi'' dedi. Fatih Terim, 3-0 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir maç olduğunu belirterek, ''Ankaragücü benim ilk göz ağrım. Buradan selamlarımı sunuyorum. İnşallah başarılı olurlar. Ankaragücü büyük bir kulüptür. Bu sıkıntıları aşar. Enteresan, Ziya Doğan benim en iyi oyuncularımdan biriydi'' dedi. Golleri erken bulmalarının takımı rahatlattığını belirten Terim, şöyle konuştu: ''Oyunun kontrolü genelde bizdeydi. Üst üste üç puan almak, deplasmanda üç puan almak çok hoş. Ankaragücü'nün durumu ne olursa olsun, Anrakaragücü'dür. Oyuncularımı kutluyorum. Galatasaray inşallah emin adımlarla böyle ilerler.'' Bir gazetecinin, deplasmanda ilk galibiyetin alınmasını ve milli takımlar nedeniyle lige ara verilmesini hatırlatması üzerine de Terim, şunları söyledi: ''Deplasmanda galibiyet alındı, milli maç arası var. Bir arada olmamak her zaman iyi bir şey değil ama milli takım olunca akan sular durur. Milli takım ister 10, ister 20 kişi alır. Biz hizmetten onur duyarız ve bugün 24 kişiyiz. Her hoca dalgalanmadan, kırılmadan, tüm olarak devam etmek ister. Bugün çok şükür sakat yok. Milli takımdan gelen Servet'in sakatlığı geçmiş durumdadır. Oyuncularıma da söylüyorum, milli takıma hizmet ülkeye hizmettir. Hiç birşeyi düşünmeden hizmet etmek gerekir. Sonuçları ne olursa olsun buna katlanırız. İnşallah milli takımda başarılı sonuçlar alırız.'' -Ankaragücü cephesi- Ankaragücü Teknik Direktörü Ziya Doğan da yenilgiyi erken gelen gollere engel olamamalarına bağladı. Doğan, ''Galatasaray gibi bir takımla oynarken erken gol yemeyip, dirençli olmamız gerekirdi. Biz erken gelen gole engel olamadık. 2. gol de erken gelince Galatasaray oyunu yönlendirdi. 2. golde savunmada 3 kişi tutmamıza rağmen Galatasaray ileriye sürpriz oyuncu çıkararak 2-0'ı yakaladı'' dedi. Ankaragücü'nün yakaladığı fırsatları değerlendiremediğini belirten Doğan, ''2. yarıda gol bulabilsek Galatasaray panikleyebilirdi, ancak gol gecikince rakibe pozisyon verdik. Daha farklı da yenilebilirdik. Galatasaray, kaliteli oyuncularının ve deneyiminin mükafatını aldı. Bizim de gol pozisyonlarımız vardı, ancak Galatasaray'a karşı pozisyon bulduğunda gol atamazsan tabii ki yenilirsin'' diye konuştu. Ziya Doğan, ''Biz buna takılıp kalmayacağız. Her hafta eksiklerimizi gidereceğiz ve mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz'' ifadesini kullandı. -Galatasaraylı futbolcular- Galatasaray futbolcusu Kazım da geride kalan 4 haftadaki performansının eleştirildiğinin hatırlaması üzerine, şunları kaydetti: ''Benim adım Kazım Kazım, beklentiler yüksek oluyor. Herkes sizden mükemmel maç çıkarmanızı bekliyor. Ne olursa olsun, hocam bana her zaman çok güvendi. Takım arkadaşlarımın da güveni sonsuz. O yüzden bugün de güzel bir performans sergiledim. Şampiyonluğa giden yolda önemli bir nokta var. Her maçta iyi oynayamazsınız, iyi oynayamadığınız maçta puan çıkarmak önemli. Böyle bir takım var. Ankaragücü her zaman zor deplasman olmuştur. Bugün buradan güzel sonuçlarla ayrılıyoruz.'' Albert Riera da bugün iyi bir sonuç aldıklarını belirterek, ''İyi bir performans sergiledik. Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Arkadaşlarım da beni tanıyor. Takım olarak daha iyiye doğru gidiyoruz'' dedi.