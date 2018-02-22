Terim'den, Cimbom'a Bursa planı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor'u konuk edecek Galatasaray'da tek hedef 3 puan.

İç saha'da oynadığı karşılaşmalarda suana kadar 31 puan toplayan sarı kırmızılılılar bu başarısını sürdürmek istiyor.

Kalan 12 haftada her maçın final niteliğinde olduğunun altını çizen teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçında ilk 45 dakikada sergilenen performansı 60-70 dakikalara çıkartmak için yoğun çaba harcıyor.

Terim'in Bursaspor maçı için oyuncularından isteğinin önde pres yaparak rakibi baskı altına almak olduğu öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı cezasını tamamlayan Belhanda'ya orta saha'da Selçuk İnan ve Ryan Donk ikilisi ile birlikte forma vererek ve oyunu yönlendirmesini isteyecek.

Göztepe maçından bu yana sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Fernando Reges takımla birlikte çalışmalara başladı. Sambacıyı takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyan Galatasaray sağlık ekibi, Fernando'yu Fenerbahçe derbisine kadar yüzde 100 hazır hale getirmek istiyor.

Kasımpaşa macında Mensah'la girdiği mücadele sonrası sakatlanan ve oyundan çıkan Serdar Aziz'in durumu da iyi. 27 yaşındaki oyuncu takımla birlikte antrenmanlara devam ederken, Terim'in her ihtimale karşı Hakan Balta ve Ahmet Çalık'ı da hazırladığı öğrenildi.

(beIN SPORTS)