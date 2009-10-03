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Spor

Terim'den Ceyhun Eriş süprizi

Teknik direktör Fatih Terim, Belçika ve Ermenistan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

03 Ekim 2009 03:00

Belçika ve Ermenistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Ceyhun Eriş'e ilk kez milli olma şansını verdi.

A Milli Takımımızın Belçika ve Ermenistan ile oynayacağı 2010 Dünya Kupası grup elemelerindeki son iki maçının aday kadrosu ve programı belli oldu.

A Milli Takım kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Sinan Bolat (Royal Standard Liege), Volkan Demirel (Fenerbahçe), Rüştü Reçber (Beşiktaş)
Savunma: Gökhan Gönül, Önder Turacı (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Ceyhun Gülselam (Trabzonspor), İbrahim Kaş, İsmail Köybaşı (Beşiktaş)
Orta saha: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Kazım Kazım, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Ayhan Akman, Arda Turan (Galatasaray), Ceyhun Eriş (Ankaragücü), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Yusuf Şimşek (Beşiktaş), Tuncay Şanlı (Stoke City)
Forvet: Halil Altıntop (Schalke 04), Nihat Kahveci (Beşiktaş), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Gökhan Ünal (Trabzonspor), Sercan Yıldırım (Bursaspor)

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