Terim'den Ceyhun Eriş süprizi

Belçika ve Ermenistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Ceyhun Eriş'e ilk kez milli olma şansını verdi.



A Milli Takımımızın Belçika ve Ermenistan ile oynayacağı 2010 Dünya Kupası grup elemelerindeki son iki maçının aday kadrosu ve programı belli oldu.



A Milli Takım kadrosuna şu futbolcular davet edildi:



Kaleciler: Sinan Bolat (Royal Standard Liege), Volkan Demirel (Fenerbahçe), Rüştü Reçber (Beşiktaş)

Savunma: Gökhan Gönül, Önder Turacı (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Ceyhun Gülselam (Trabzonspor), İbrahim Kaş, İsmail Köybaşı (Beşiktaş)

Orta saha: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Kazım Kazım, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Ayhan Akman, Arda Turan (Galatasaray), Ceyhun Eriş (Ankaragücü), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Yusuf Şimşek (Beşiktaş), Tuncay Şanlı (Stoke City)

Forvet: Halil Altıntop (Schalke 04), Nihat Kahveci (Beşiktaş), Semih Şentürk (Fenerbahçe), Gökhan Ünal (Trabzonspor), Sercan Yıldırım (Bursaspor)