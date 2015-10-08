Terim'den Arda'ya: Kendini çalışmalara ver, neden yüzün asık?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, antrenmanda moralsiz olduğu gözlenen Barcelonalı, milli futbolcu Arda Turan'ı uyardı. Terim'in Turan'a, "Neden yüzün asık? Kendini çalışmalara ver" dediği belirtildi.

Antrenman öncesi keyifli gözüken, medya mensuplarına gülerek açıklamalar yapan Arda Turan’ın çalışma sırasında isteksizliği ve moralsizliği dikkati çekti.

Radikal'de yer alan habere göre, Türkiye Sportif Direktörü Fatih Terim, antrenmanın son bölümünde yıldız futbolcuyu kenara çekerek kendisine tatlı sert uyarılarda bulundu.

Transfer yasağı nedeniyle Barcelona’da forma giyememesinin etkisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaşayan Arda’dan kendisini toparlamasını isteyen Terim, "Bu halin ne, neden yüzün asık? Kendini çalışmalara ver" diye uyardı.