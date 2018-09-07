Terim'den 2000 planı

Gaatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'a Avrupa kupası getiren sistemi yeniden oturtmaya çalışıyor.

Milliyet'in haberine göre Fatih Terim, transfer döneminde genişlettiği orta saha rotasyonunu, 2000'deki efsane takımın orta sahasına benzer bir sisteme oturtmaya çalışacak.

Deneyimli teknik adam, 1996-2000 sürecinde gelen 4 sezon üst üste şampiyonluk ve UEFA Kupası'nda da Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu ve Suat Kaya gibi isimlerle orta sahada güçlü bir yapı oluşturmuştu.

Yine 2011-2013 arasında da Felipe Melo, Selçuk İnan ve Hamit Altıntop'la göbeği güçlü tutan Terim, bu sezon da Fernando, Emre Akbaba ve Badou Ndiaye'yle orta sahada dengeli bir üçlü kurdu.