Terim, yurt dışında çalışmak istiyor

Türk milli takımındaki teknik direktörlük görevini Ermenistan galibiyetiyle bırakan Fatih Terim, yurt dışında çalışmayı düşündüğünü söyledi.



Milli takımın başındaki son maçına çıkan Terim, 2-0'lık Ermenistan galibiyetinden sonra düzenlenen basın toplantısında, kimseyle kırgınlık yaşamadan medeni bir şekilde görevden ayrıldığını söyledi.



Terim, "et tırnaktan ayrılmaz, evlatlarından ayrılırken duygusallık olabiliyor. Bugün futbolun dışına çıkıldı. Bize çok güzel anlar yaşatan futbolcularıma teşekkür ediyorum" dedi.



"Oyuncularım bu veda gecesinde müthiş bir jest yaptı" diyen teknik adam, "bugünkü sonuç (2010 finallerine gidilememesi) ne benim ne ekibimizin ne de ülkenin istediği sonuç ama zaman zaman bunlar oluyor. Bizim olduğumuz ortamlarda hep başarı bekleniyor. Buna insanları biz alıştırdık, ceremesini de biz çekiyoruz" ifadelerini kullandı.



Terim, “Fiorentina'daki kupa finalini saymazsak ben başarıları hep Türk oyuncular ile yaşadım. Yabancı oyuncular da vardı ama başarının büyük payı onlarındı. Onlara teşekkür ediyorum. Yardımcılarıma, hocalarıma teşekkür ediyorum. Benimle beraber çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Hepsi sabırla, iyi niyetle çalıştılar" diye konuştu.



Deneyimli teknik adam, "bugün bir teşekkür de Bursa taraftarına etmek lazım. Baştan sona çok iyi desteklediler. Bir teşekkür de (Michel) Platini'ye etmek istiyorum. Soyunma odasına kadar geldiler. Futbol federasyonuna ve Şenes Erzik'e teşekkür ediyoruz" dedi.



Fatih Terim, bundan sonra yurt dışında çalışmayı düşündüğünü ancak kesin kararını henüz vermediğini söyledi.



Ermenistan maçına da değinen Terim, "10 kişi kalmasaydık çok daha farklı kazanabilirdik. Ermenistan ile oynadığımız zaman favori olmamız normal" dedi.



Terim, görev süresi boyunca sık sık ters düştüğü medya mensuplarına da sıcak bir yaklaşım göstererek, "bir teşekkür de dört yıldır bizimle beraber ön kısımda olan yazılı ve görsel basındaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla özellikle Avrupa Şampiyonası'nda bir takım haline geldik" şeklinde konuştu.